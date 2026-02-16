В мире хейтят новый "Грозовой перевал": что с ним не так, стоит ли смотреть его в кино

Экранизация романа достаточно сильно отличается от оригинала

Уже несколько дней в Украине в кино показывают экранизацию известного романа Эмили Бронте "Грозовой перевал". Однако отзывы в сети довольно разные, подавляющее большинство тех, кто читал книгу, недовольны фильмом.

"Телеграф" решил разобраться, действительно ли нужно тратить более 2 часов времени и деньги на просмотр фильма в кино, и что с ним не так. Заметим, что есть несколько экранизаций "Грозового перевала" и одной из лучших считаются сериал с Томом Гарди 2009 режиссера Коки Гедройца.

Грозовой перевал с Томом Гарди

Что не так с новым "Грозовым перевалом"

Роман Эмели Бронте "Грозовой перевал" — это единственная изданная ее работа. В 1847 году после публикации роман получил кучу негативных и неодобрительных отзывов, ведь считался слишком мрачным и драматичным. Но с течением времени эта работа Бронте стала классикой английской литературы и любимой книгой миллионов. Учитывая, что мир знает несколько известных работ сестер Бронте, "Гордость и предубеждения", "Джейн Эйр". "Грозовой перевал" на их фоне действительно выглядит готическим и мрачным.

Гитклифф и Кэтрин, "Грозовой перевал" 2026

Однако современная экранизация 2026 существенно отличается от книги: начиная с сюжета и заканчивая общим впечатлением. В фильме Джейкоб Элорди играет Гитклифа, а Марго Робби – Кэтрин. Много ярких красок и сцены секса не присущи классическому роману. Именно это и возмутило большинство зрителей. Кроме того, сам роман внушает ощущение душевной нестабильности большинства персонажей, в фильме это тоже присутствует.

Гитклифф и Кэтрин, "Грозовой перевал" 2026

Некоторые из зрителей назвали эту атмосферу нездоровой и удручающей, однако на самом деле она есть и в романе. Поэтому знающие зрители и читатели, идущие на фильм, должны понимать, что это не просто красивая история любви с трагическим концом. Фактически "Грозовой перевал" — это психоэмоционально тяжелый фильм, оставляющий осадок надолго. И здесь речь идет не только об откровенно отвратительных сценах, а об общей атмосфере.

Почему фильм получился не таким как роман

Режиссер и сопродюсер кинокартины Эмиралд Финнелл в одном из интервью говорила, что экранизация "Грозовой перевала" 2026 — это новый взгляд на классический роман. Все сцены секса, насилия и т.п., намеренно созданные. Финнелла отмечала, что именно так она видела этот роман, когда читала его впервые подростком, поэтому пыталась воспроизвести роман так, чтобы зрители получили правильные впечатления.

Кадр из фильма "Грозовой перевал"

Какие отзывы на "Грозовой перевал" и рейтинг

В большинстве кинотеатров Украины фильм имеет рейтинг 6-7 баллов из десяти, что неплохо, учитывая волну хейта, которую получила картина. Ведь кроме претензий к актерскому касту, зрители местами не оценили новое видение.

Рейтинг "Грозового перевала"

Рейтинг "Грозового перевала"

Отзывы:

Помню, после прочтения книги, у меня было такое удручающее чувство, и там совсем не было таких приколов, как в этом фильме. В книге поражала вот эта жестокость, зависимость, клетка, из которой не выбраться ни морально, ни физически… кажется, будто этим фильмом хотели поразить своей атмосферой, добавляя какие-то вбросы, которые совсем не нужны, потому что не в этом суть.

Йее, то же самое. Я очень люблю книгу, а это чисто тиктоковский фильм получился, чтобы нарезки под музыку бросать.

Ну в книге все были сложными и нестабильными, но в книге было многое кроме этого, а вот в фильме, кажется, нет.

Несмотря на все многочисленные изменения и свободы, "Грозовой перевал" – это визуально роскошный, но эмоционально пустой фильм.

Проще говоря, "Грозовой перевал" Эмеральд Феннелл полностью теряет суть оригинальной истории.

Кроме того, что Феннелл игнорирует готический преследовательный элемент и другие важные элементы, фильм залит красным, словно она только что дошла до раздела о цветах в киношколе, и незрелый взгляд на сексуальность, который вынуждает закатывать глаза, а не вызывает событий.

Часто кажется, что мы смотрим видеоиллюстрацию грязных фантазий, нарисованных на полях учебника по естествознанию скучающим учеником средней школы.

Но были и положительные отзывы:

Мне понравился фильм, считаю, что атмосфера и книга достаточно хорошо переданы, хоть местами и нетрадиционно, но это и классно.

От "Грозового перевала" я осталась под впечатлением. Кто-то говорил, что Кэтрин не хватило истеричности и она не дотягивает до своей книжной версии, но, по-моему, всего ей хватает. Другой вопрос Гитклифф — в нем мне почувствовалась какая-то несовершенность. Сам фильм сочный, потому что насыщен яркими сценами, местами гиперболизированными, и, может, так и надо. Сюжет всем хорошо знакома несчастливая любовь. Так что посмотреть стоит.

