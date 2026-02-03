Рютте неожиданно заговорил по-украински во время визита в Киев: что сказал (видео)

Генсек НАТО во время визита в Киев попытался сказать одну фразу

Во время своего визита в Киев генеральный секретарь НАТО Марк Рютте внезапно заговорил по-украински. После пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, он по-украински пытался попрощаться с присутствующими.

Сначала фраза "До побачення" у него получилась не очень четко, однако с небольшой подсказкой из зала, Рютте смог ее произнести.

Напомним, ранее по-украински начинал говорить тогда еще действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его коронная фраза "Добрый день, everybody", стала частью массовой культуры.

Рютте прибыл в Киев 3 февраля, посетил Мемориал погибшим защитникам и защитницам, выступил с речью в Верховной Раде и провел совместную с Зеленским пресс-конференцию. На ней, кроме попытки попрощаться на украинском языке, Рютте осудил атаки со стороны России и пообещал дальнейшую поддержку НАТО в обороне Украины. Затронули и тему послевоенной безопасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне визита Рютте Россия нанесла по Украине массированный удар, использовав, в том числе и баллистические ракеты. В части регионов ситуация с энерго- и теплоснабжением очень сложная. Интересно, что, несмотря на выступление генсека НАТО в Верховной Раде, собралось чуть более половины парламентариев.