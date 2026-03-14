Светлана живет роскошной жизнью в Подмосковье

Пока композиции российского певца Михаила Шуфутинского используют в качестве инструмента психологического давления на украинских защитников в плену, за спиной одиозного шансонье стоит женщина, чьи корни неразрывно связаны с Донбассом, сообщает "Телеграф".

Светлана Уразова, родившаяся в Макеевке, не только разделяет быт с артистом-пропагандистом, но и хранит молчание о трагедии своей малой родины. Ведь Макеевка сейчас находится в российской оккупации.

Что известно о жене-украинке Шуфутинского

Михаил Шуфутинский, который открыто поддерживает агрессивную политику Кремля, уже несколько лет живет в официальном браке со Светланой Уразовой (родилась 14 марта 1976 года).

Пара познакомилась еще в 90-х, когда Светлана пришла работать в его танцевальный коллектив. Долгое время она оставалась в тени, но после смерти первой жены певца в 2015 году заняла место главной женщины в его жизни. Разница в возрасте между супругами составляет около 30 лет, при этом пара не имеет общих детей.

Что Светлана Уразова говорит о войне

Несмотря на то, что ее родной регион находится в эпицентре боевых действий и оккупации, Светлана наслаждается роскошной жизнью в Подмосковье. В это же время песни ее мужа становятся частью ужасающей реальности для украинских военнопленных, которых заставляют слушать российский шансон часами.

В октябре 2025 года сообщалось о проблемах со здоровьем путиниста. Врачи заподозрили у Шуфутинского онкологию.