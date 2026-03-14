Новые пасхальные конфеты от Roshen покорили украинцев. С чем они и сколько стоят (видео)

К Пасхе Roshen выпустил новые конфеты, которые уже вирусятся в сети. Многие блогеры сняли обзор на Bunny Gifts и рассказали, стоит ли их покупать.

В Тик Ток известная обозреватель украинских товаров с более чем 300 тысяч подписчиков рассказала, что на 16 конфет потратила почти 90 грн. Ведь килограмм Bunny Gifts стоит 395 грн.

Всего есть четыре вида новых пасхальных конфет. Все они выполнены из белого шоколада и по форме напоминают яйца. Многие пользователи говорят, что по вкусу они похожи на Ko-Ko Choco White.

Отметим, что приобрести эти конфеты можно только в магазинах "Рошен". Блогер Юля Мусийчук уже рассказала, какой цвет за какой вкус отвечает.

Новые Bunny Gifts имеют следующие вкусы:

желтая — сливочная карамель;

голубая – какао и вишня;

розовая – сливочная клубника;

зеленая — какао-карамель

В сети пользователи уже делятся своими отзывами на новые конфеты и называют своих фаворитов. К слову, эта новинка сделана к Пасхе, то есть на полках будет приблизительно месяц. В комментариях пишут:

12 шт. — 109 грн, сегодня покупала. Мой лидер зеленые.

Сегодня взяла попробовать разные вкусы, зеленая — бомба, завтра пойду скуплю все зеленые.

Кстати, Ko-Ko Choco у меня тоже любимые.

Тоже хочу их попробовать, выглядят вкусно.

Прикольная пасхальная новинка, жаль, что везде белый шоколад, я его шоколадом не считаю.

Мне желтая и зеленая понравились.

