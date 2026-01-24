Отключений больше, а платежки те же? Как это возможно, рассказал гендиректор YASNO

Не всегда графики снижают потребление электроэнергии

Несмотря на жесткие отключения света, многие украинцы не понимают, почему у них не изменились счета за электроэнергию. Более того, иногда они даже выросли.

Ответ на это дал Сергей Коваленко, генеральный директор компании "YASNO", в эфире "Суспільного". По его словам, на цифры в платежках за свет влияют три фактора.

Что нужно знать:

Украинцы платят за уже потребленную энергию за прошлый месяц

По статистике, в конце прошлого года более 20% людей увеличили потребление света

Отключения света не могут оказывать непосредственное влияние на цифру в квитанции

Как объясняет Коваленко, клиенты платят за потребленную энергию. То есть в январе платим за декабрь и тому подобное. Таким образом, первым фактором того, что цифры в платежках не изменились, может быть то, что ситуация в прошлом месяце со свет отличается от нынешнего.

"Это хорошо заметят киевляне. Я думаю, уже в феврале они получат более низкие платежки, чем в январе, но на это повлияют не только жесткие графики", — говорит энергетик.

По его словам, вторая причина почти одинаковых цен за свет – это то, что не все украинцы вовремя передают показатели счетчика. То есть либо они забывают, либо не успевают. Но в этом случае компания считает средний показатель и ставит соответствующую цену.

Третий фактор, демонстрирующий почему цифры в платежках могут не изменяться, — статистика потребления. Коваленко не может точно вспомнить, за какой период озвучил данные, но это либо ноябрь, либо декабрь 2025 года. То есть, когда отключения света уже были.

"Интересную статистику имеем. До 50% киевлян не уменьшили потребление света во время отключений. Еще 26% наоборот увеличили. Они вероятнее заряжали батареи, станции и т.д. И лишь примерно 24% уменьшили потребление", — говорит энергетик.

Подытоживая Коваленко, отмечает, что украинцы платят за уже потребленную электроэнергию, то есть если платежки не меняются, логично, что потребление не изменилось. Так же и по увеличению или уменьшению цифр в квитанциях.

