Відключень більше, а платіжки ті самі? Як це можливо, розповів гендиректор YASNO

Не завжди графіки знижують споживання електроенергії

Попри жорсткі відключення світла, чимало українців не розуміють чому у них не змінились рахунки за електроенергію. Ба більше, подекуди вони навіть зросли.

Відповідь на це дав Сергій Коваленко, генеральний директор компанії "YASNO", в етері "Суспільного". За його словами, на цифру у платіжках за світло впливає три фактори.

Що треба знати:

Українці платять за вже спожиту енергію за минулий місяць

За статистикою, наприкінці минулого року понад 20% людей збільшили споживання світла

Відключення світла не можуть безпосередньо впливати на цифру у квитанції

Як пояснює Коваленко, клієнти сплачують за вже спожиту енергію. Тобто у січні платимо за грудень і тому подібне. Таким чином першим фактором того, що цифри у платіжках не змінились, може бути те, що ситуація минулого місяця зі світло відрізняється від теперішнього.

"Це добре помітять кияни. Я думаю, вже у лютому вони отримають нижці платіжки, ніж у січні, але на це вплинуть не тільки жорсткі графіки", — каже енергетик.

За його словами, друга причина майже однакових цін за світло — це те, що не усі українці вчасно передають показники лічильника. Тобто або вони забувають, або не встигають. Але в такому разі компанія рахує середній показник та ставить відповідну ціну.

Третій фактор, який демонструє чому цифри у платіжках можуть не змінюватись, — статистика споживання. Коваленко не може точно пригадати, за який період озвучив дані, але це або листопад, або грудень 2025 року. Тобто коли відключення світла вже були.

"Цікаву статистику маємо. До 50% киян не зменшили споживання світла під час відключень. Ще 26% навпаки збільшили. Вони ймовірніше заряджали батареї, станції тощо. І лише приблизно 24% зменшили споживання", — каже енергетик.

Підсумовуючи Коваленко, наголошує, що українці платять за вже спожиту електроенергію, тобто якщо платіжки не змінюються, логічно, що споживання не змінилось. Так само й стосовно збільшення чи зменшення цифр у квитанціях.

