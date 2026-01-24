Отключения продолжаются. Какие графики действуют во всех регионах Украины 24 января
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в субботу, 24 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго".
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев и Киевская область
Киев и Киевская область живут в режиме экстренных отключений электроэнергии. Графики не работают.
Волынская область
Винницкая область
Днепропетровская область
Житомирская область
Закарпатская область
Запорожская область
Ивано-Франковская область
Кировоградская область
Львовская область
Николаевская область
Одесская область
Полтавская область
Ровенская область
Сумская область
Тернопольская область
Хмельницкая область
Черкасская область
Черновицкая область
Черниговская область
Как сообщал "Телеграф", ранее в YASNO объяснили, когда Киев сможет вернуться к графикам.