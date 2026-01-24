Отключения продолжаются. Какие графики действуют во всех регионах Украины 24 января

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в субботу, 24 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго".

Киев и Киевская область

Киев и Киевская область живут в режиме экстренных отключений электроэнергии. Графики не работают.

Волынская область

График отключения света в Луцке и Волынской области 24.01.2026

Винницкая область

График отключения света в Винницкой области 24.01.2026

Днепропетровская область

График отключения света в Днепропетровской области 24.01.2026

Житомирская область

График отключения света в Житомирской области 24.01.2026

Закарпатская область

График отключения света в Закарпатской области 24.01.2026

Запорожская область

График отключения света в Запорожской области 24.01.2026

Ивано-Франковская область

График отключения света в Ивано-Франковской области 24.01.2026

Кировоградская область

График отключения света в Кропивницком и Кировоградской области 24.01.2026

Львовская область

График отключения света во Львовской области 24.01.2026

Николаевская область

График отключения света в Николаевской области 24.01.2026

Одесская область

График отключения света в Одесской области 24.01.2026

Полтавская область

График отключения света в Полтавской области 24.01.2026

Ровенская область

График отключения света в Ровенской области 24.01.2026

Сумская область

График отключения света в Сумской области 24.01.2026

Тернопольская область

График отключения света в Тернопольской области 24.01.2026

Хмельницкая область

График отключения света в Хмельницкой области 24.01.2026

Черкасская область

График отключения света в Черкасской области 24.01.2026

Черновицкая область

График отключения света Черновцы и область 24.01.2026

Черниговская область

График отключения света в Чернигове и области 24.01.2026

