Не просто тотальный блэкаут в Украине? Какую цель преследует Россия во время атак на энергетику

Кремль уже несколько месяцев пытается добиться этого

Российские удары по энергетике Украины не просто направлены на то, чтобы разделить энергосистему на лево- и правобережную. Кремль пытается создать так называемые "полуострова".

Об этом народный депутат Украины Сергей Нагорняк, глава подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, рассказал "Телеграфу" в материале "Россия хочет разделить Украину на "полуострова" — нардеп дал прогноз о том, что будет с энергетикой".

Что нужно знать:

В настоящее время удары РФ направлены не только на генерационные мощности

Труднее всего будет подавать энергию от атомных электростанций в определенные регионы

Украина готовится к атакам России и ее стратегии

По словам Нагорняка, россияне не только пытаются расколоть энергосистему на левобережную и правобережную. Скорее всего, одна из целей – разделить Украину на так называемые "полуострова". Таким образом, страна не будет иметь целостную энергосистему и будет сложнее передать электрическую энергию от атомных электростанций в определенные регионы.

"Эта цель ясна для нас, мы понимаем, что враг пытается сделать. Мы готовимся и готовы, в принципе, к таким вызовам. И я надеюсь, что нам удастся удержать энергосистему целостной и врагу не удастся достичь этой цели", — говорит нардеп.

Он объясняет, что именно эта стратегия "полуостровов" может нанести наибольший ущерб энергетике. Ведь практически генерационные мощности будут работать, но транспортных путей не будет. То есть, определенные регионы не смогут ни передать, ни взять энергию где-то снаружи. Это создаст новые вызовы для страны.

"Здесь главная задача сегодня — чтобы вовремя и эффективно работали бригады аварийного восстановления оператора системы передачи "Укрэнерго". Но они и так работают, мне кажется, на отлично. Где-то шляпу снимаешь перед этими людьми, которые даже в такую погоду сегодня едут и восстанавливают, работают по сути с металлом и восстанавливают инфраструктуру", — резюмирует Нагорняк.

