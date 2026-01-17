Не просто тотальний блекаут в Україні? Яку ціль переслідує Росія під час атак на енергетику

Кремль вже кілька місяців намагається досягти цього

Російські удари по енергетиці України не просто спрямовані на те, щоб розділити енергосистему на ліво- та правобережну. Адже Кремль намагається створити так звані "півострови".

Про це народний депутат України Сергій Нагорняк, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики, розповів "Телеграфу" у матеріалі "Росія хоче розділити Україну на "півострови" — нардеп дав прогноз про те, що буде з енергетикою".

Що треба знати:

Наразі удари РФ спрямовані не тільки на генераційні потужності

Найважче буде подавати енергію від атомних електростанцій до певних регіонів

Україна готується до атак Росії та її стратегії

За словами Нагорняка, росіяни не лише намагаються розколоти енергосистему на лівобережну та правобережну. Швидше за все, одна із цілей — розділити Україну на так звані "півострови". Таким чином країна не матиме цілісну енергосистему і буде складніше передати електричну енергію від атомних електростанцій до певних регіонів.

"Ця ціль зрозуміла для нас, ми розуміємо, що ворог намагається зробити. Ми готуємося і готові, в принципі, до таких викликів. І я сподіваюсь, що нам вдасться втримати енергосистему цілісною і ворогу не вдасться досягнути цієї мети", — каже нардеп.

Він пояснює, що саме ця стратегія "півостровів" може завдати найбільшої шкоди енергетиці. Адже фактично генераційні потужності будуть працювати, але транспортних шляхів не буде. Тобто певні регіони не зможуть ні передати, ні взяти енергію десь зовні. Це створить нові виклики для країни.

"Тут головне завдання сьогодні — щоб вчасно й ефективно працювали бригади аварійного відновлення оператора системи передачі "Укренерго". Але вони і так працюють, мені здається, на відмінно. Десь капелюха знімаєш перед цими людьми, які навіть у таку погоду сьогодні їдуть і відновлюють, працюють по суті з металом і відновлюють інфраструктуру", — резюмує Нагорняк.

