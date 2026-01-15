Кремль продолжит добиваться своих целей

В четверг, 15 января, глава России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот сделал ряд заявлений относительно войны против Украины. Он заявил, что Киев якобы пока не понимает необходимости стабильного мира.

Вместе с тем он цинично выразил надежду на то, что все конфликты забудутся. Руководителя Кремля цитируют российские СМИ.

"Мы хотим надеяться, что трудности и неурядицы, взаимные конфликты останутся в прошлом", — сказал Путин.

Он также напомнил, что Россия будет продолжать добиваться своих целей в Украине.

"Для мира в Украине необходимо вернуться к обсуждению новой архитектуры безопасности, которую предлагала Россия", — заявил диктатор.

По его словам, Кремль надеется, что "Киев поймет необходимость стабильного мира, но пока этого нет". Мирное урегулирование на Украине должно быть достигнуто чем скорее, тем лучше, беззастенчиво заявил российский правитель, будто это зависит не от него.

"Россия выступает за то, чтобы ключевую роль в международном порядке играла ООН", — сказал глава России.

О также добавил, что Москва последовательно привержена идее многополярного миропорядка.

"Нужно более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми сторонами и пробивать дорогу новому справедливому многополярному миропорядку", — заявил руководитель Кремля.

По его мнению, застарелые конфликты обостряются, возникают новые очаги напряжённости, а поиск развязок подменяется опасными односторонними действиями.

"Ситуация на международной арене все больше и больше усугубляется Десятки стран в мире сейчас страдают от хаоса и беззакония, не имеют ресурсов, чтобы защитить себя", — резюмировал Путин.

Ранее американский генерал в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, объяснил, почему Россия не может победить Украину.