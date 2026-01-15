"Конфлікти залишаться в минулому": Путін видав "миролюбні" заяви та звинуватив Україну

Кремль продовжить досягати своїх цілей

У четвер, 15 січня, глава Росії Володимир Путін на церемонії вручення вірчих грамот зробив низку заяв щодо війни проти України. Він заявив, що Київ нібито поки що не розуміє необхідності стабільного миру.

Водночас він цинічно висловив сподівання, що всі конфлікти забудуться. Керівника Кремля цитують російські ЗМІ.

"Ми хочемо сподіватися, що труднощі та негаразди, взаємні конфлікти залишаться в минулому", — сказав Путін.

Він також нагадав, що Росія продовжуватиме домагатися своїх цілей в Україні.

"Для миру в Україні необхідно повернутися до обговорення нової безпекової архітектури, яку пропонувала Росія", — заявив диктатор.

За його словами, Кремль сподівається, що "Київ зрозуміє необхідність стабільного миру, але поки що цього немає". Мирне врегулювання в Україні має бути досягнуто чим швидше, тим краще, безсоромно заявив російський правитель, ніби це залежить не від нього.

"Росія виступає за те, щоб ключову роль у міжнародному порядку відігравала ООН", — сказав глава Росії.

Він також додав, що Москва послідовно віддана ідеї багатополярного світопорядку.

"Потрібно наполегливіше вимагати дотримання міжнародного права всіма сторонами та пробивати дорогу новому справедливому багатополярному світопорядку", — заявив керівник Кремля.

На його думку, застарілі конфлікти загострюються, виникають нові осередки напруженості, а пошук розв’язок підміняється небезпечними односторонніми діями.

"Ситуація на міжнародній арені дедалі більше посилюється Десятки країн у світі зараз страждають від хаосу та беззаконня, не мають ресурсів, щоб захистити себе", — резюмував Путін.

Раніше американський генерал у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, пояснив, чому Росія не може перемогти Україну.