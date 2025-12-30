На Новий рік очікується найсильніший холод. Де в Україні випаде сніг та вдарять морози 1 січня

Невеликий сніг очікується у більшості областей

Українців на Новий рік очікує холодна та подекуди снігова погода. Практично у всіх областях прогнозують нічні та денні морози. Про це "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Детальніше про погоду 31 грудня та 1 січня читайте у матеріалі: "Українців чекає нетипово морозна та снігова новорічна ніч"

Де в Україні вдарять сильні морози на Новий рік

Північні циклони принесли в Україну похолодання та сніг, тож кінець 2025 року вийде морозним. Найхолодніше буде у новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня.

За словами синоптика, у більшості областей стовпчики термометра впадуть до -8...-13 градусів, а денна температура становитиме -2...-7 градусів.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 31 грудня по всій території України очікується невеликий сніг. Найтепліше буде в південних областях (0...-3 градуси) у денний час, а температура в середньому по країні становитиме -2...-5 градусів.

Погода в Україні 31 грудня, Фото: скріншот

У четвер, 1 січня, вдарять сильні морози. Найхолодніше вночі буде у центральних та західних областях України (-10...-12 градусів), а вдень — у східно-центральній частині країни (-6...-9 градусів).

Погода в Україні 1 січня, Фото: скріншот

На сайті Ventusky 1 січня прогнозують хмарну погоду в Україні, без істотних опадів. У Києві середня температура повітря становитиме -9 градусів. Невеликий сніг випаде 2 січня.

Погода в Києві 1 січня, Фото: скріншот

"Телеграф" писав раніше, якою погода буде в Одесі на Новий рік. Жижа на вулицях чи зимова казка?