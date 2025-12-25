Крайний срок – 31 декабря: что нужно сделать, чтобы не потерять пенсию

Ключевым условием продления выплаты пенсии является факт прохождения идентификации

Выехавшие за границу украинские пенсионеры, чтобы не потерять выплаты от государства, должны пройти идентификацию. Предельный срок — конец календарного года.

Процедура доступна несколькими способами. Об этом сообщила заместитель Председателя правления Пенсионного Фонда Украины Ирина Ковпашко в ответ на запрос "Телеграфа".

Что такое идентификация пенсионеров

"Статьей 1 Закона №1058 определено, что физическая идентификация – это процедура установления идентификационных данных личности из документов, созданных на материальных носителях, и/или электронных данных, в результате выполнения которой обеспечивается однозначное установление физического лица", — говорится в документе.

Также отмечено, что, согласно статье 471 Закона №1058, выплата пенсии лицам, временно проживающим за пределами Украины, осуществляется при условии прохождения физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года. Порядок выплаты пенсий таким лицам утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 11.02.2025 № 299, которое вступило в силу 20 марта 2025 года.

Как производится идентификация

Физическая идентификация производится двумя способами. В частности:

в органах Пенсионного фонда;

в учреждении банка, где получается пенсия.

Также есть альтернативные способы. К физической идентификации приравнивается:

авторизация в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Подпись", созданной с помощью мобильного приложения;

Единого государственного вебпортала электронных услуг;

идентификация лица с помощью видеоконференцсвязи с соблюдением законодательства в сфере электронных доверительных услуг, во время сеанса которого предъявляются документы, удостоверяющие личность, в соответствии с порядком, установленным правлением Пенсионного фонда по согласованию с центральными органами исполнительной власти, обеспечивающими формирование государственной политики в сфере социальной защиты населения и в сфере электронных доверительных услуг и электронной идентификации;

удостоверение в установленном порядке за обращением получателя, временно проживающего за границей, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что гражданин жив.

Форма для прохождения видеоидентификации на сайте ПФУ. Фото Скриншот

