Крайній строк - 31 грудня: що потрібно зробити, щоб не втратити пенсію

Ключовою умовою продовження виплати пенсій є факт проходження ідентифікації

Українські пенсіонери, щоб не втратити виплати від держави, повинні пройти ідентифікацію. Граничний термін — кінець календарного року.

Процедура доступна кількома способами. Про це повідомила заступниця Голови правління Пенсійного Фонду України Ірина Ковпашко у відповідь на запит "Телеграфу".

Що таке ідентифікація пенсіонерів

"Статтею 1 Закону №1058 визначено, що фізична ідентифікація – це процедура встановлення ідентифікаційних даних особи із документів, створених на матеріальних носіях, та/або електронних даних, у результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної особи", — йдеться в документі.

Також зазначено, що, відповідно до статті 471 Закону №1058 виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України, здійснюється за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року. Порядок виплати пенсій таким особам затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2025 № 299, яка набрала чинності 20 березня 2025 року.

Як проводиться ідентифікація

Фізична ідентифікація проводиться двома способами. Зокрема:

в органах Пенсійного фонду;

в установі банку, в якій отримується пенсія.

Також є альтернативні способи. До фізичної ідентифікації прирівнюється:

авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис", створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв’язку з дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг, під час сеансу якого пред’являються документи, що посвідчують особу, відповідно до порядку, встановленого правлінням Пенсійного фонду за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері соціального захисту населення та у сфері електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;

посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

Форма для проходження відеоідентифікації на сайті ПФУ. Фото Скріншот

Раніше "Телеграф" розповідав, коли можна починати оформлення пенсії в Україні.