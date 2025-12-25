Можете потерять бронь. Два важных правила по ВЛК

Не все лица должны повторно проходить медицинский осмотр

Для забронированных лиц действуют не менее двух правил по прохождению военно-врачебной комиссии (ВЛК). При этом работодатель не может вынуждать работника проходить комиссию повторно, кроме определенных законом случаев.

Что нужно знать:

Во время действия брони только небольшое количество работников должно проходить ВЛК

Вывод комиссии действителен в течение одного года, когда действует военное положение

По разъяснениям Минобороны и нормам Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного приказа министра обороны Украины от 14.08.2008 № 402, постановление ВЛК о степени годности военнообязанного к военной службе во время мобилизации и военного состояния действительна в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра. Выходит, что обновлять заключение ВЛК нужно каждый год.

Какие правила действуют для лиц с бронированием

Первое. Когда человек имеет действующее бронирование или отсрочку, в течение действия этого статуса его не могут отправлять на прохождение ВЛК.

Второе. В первом правиле может быть исключение, касающееся ограниченно годных лиц. Ведь этот статус в Украине официально отменили, поэтому такие лица обязаны пройти повторный осмотр ВЛК в определенные законом сроки. Это касается тех, кто имеет бронирование.

По закону Украины от 12.02.2025 № 4235-IX такие граждане должны были пройти повторную ВЛК до 5 июня 2025 года. При этом забронированные лица со статусом "пригодный" не должны проходить повторно ВЛК, только раз в год.

Заметим, что работодатель не может принудительно отправить работника на прохождение комиссии по собственному приказу. Однако если ТЦК прислало повестку, он обязан вручить ее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли ТЦК мобилизовать без заключения ВЛК.