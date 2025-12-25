Можете втратити бронь. Два важливих правила щодо ВЛК

Не всі особи повинні повторно проходити медичний огляд

Для заброньованих осіб діють щонайменше два правило щодо проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). При цьому роботодавець не може змушувати працівника проходити комісію повторно, окрім визначених законом випадків.

Що треба знати:

Під час дії броні лише невелика кількість працівників має проходити ВЛК

Висновок комісії дійсний протягом одного року, коли діє воєнний стан

За роз’ясненнями Міноборони та нормами Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказу міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, постанова ВЛК про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби під час мобілізації та воєнного стану дійсна протягом одного року з дня закінчення медичного огляду. Виходить, що оновлювати висновок ВЛК треба щороку.

Які правила діють для осіб з бронюванням

Перше. Коли людина має чинне бронювання чи відстрочку, протягом дії цього статусу її не можуть відправляти на проходження ВЛК.

Друге. У першому правилі може бути виняток, який стосується обмежено придатних осіб. Адже наразі цей статус в Україні офіційно скасували, тому такі особи зобов’язані пройти повторний огляд ВЛК у визначені законом строки. Це стосується тих, хто має бронювання.

За законом України від 12.02.2025 № 4235-IX такі громадяни мали пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року. При цьому заброньовані особи зі статусом "придатний" не повинні проходити повторно ВЛК, лише раз на рік.

Зауважимо, що роботодавець не може примусово відправити працівника на проходження комісії за власним наказом. Однак, якщо ТЦК прислало повістку, він зобов'язаний вручити її.

