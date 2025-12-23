В Раде хотят закрыть популярную лазейку для уклонистов: кого коснется

Депутаты настаивают, что образование должно использоваться по назначению

В Верховной Раде Украины хотят закрыть "лазейки" для уклонения от мобилизации. Это происходит после того, как среди мужчин в возрасте от 25 лет заметили "резкий рост заинтересованности" в обучении в колледжах.

Что нужно знать:

В Украине приняли решения против злоупотребления высшим образованием

Результаты уже заметны по предыдущим годам

Закрывать лазейки продолжат

Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram.

По его словам, вступительная кампания 2023 подсветила, что под видом обучения на бакалавриате и в аспирантуре образование часто пытались использовать не по прямому назначению, а как способ отсрочки выполнения воинского долга.

"Тогда по этому вызову мы ввели ряд решений, которые стали действенными предохранителями. Их эффективность подтвердили результаты вступления 2024-2025 годов", — рассказывает он.

Однако уже в 2024-2025 годах появилась новая тенденция – резкий рост заинтересованности профессиональным высшим образованием среди этой же возрастной группы.

В ВР настаивают, что образование должно использоваться по назначению, а поэтому депутаты сейчас работают над тем, чтобы ограничить любые возможности уклонения перед исполнением воинской обязанности.

"Чтобы системно пересмотреть правила и закрыть возможные лазейки, обязательно сохраняя баланс между правом на образование и ответственностью в условиях военного положения", — отметил Бабак.

Напомним, ранее мы писали о том, кого из украинцев призовут в 2026, а кого освободят от службы.