С Днем стоматолога 2026! Поздравления в красивых открытках, картинки с пожеланиями

Порадуйте зубного врача красочной картинкой в праздник 9 февраля

В этот понедельник во всем мире отмечается День стоматолога 2026 — ежегодный праздник, который напоминает о важности профессии зубных врачей и стоматологов.

День стоматолога отмечают 9 февраля не случайно — в этот день мученически погибла святая Аполлония Александрийская, покровительница стоматологов. Она пережила пытки, включая вырывание зубов и угрозу сожжения. После страданий Аполлония попросила развязать ей руки и сама бросилась в пламя. Считается, что молитва к ней помогает при зубной боли.

Стоматология — одна из древнейших отраслей медицины, которая по-прежнему пользуется большим спросом. Современные технологии делают ее лечение зубов все более эффективным и комфортным для пациентов.

"Телеграф" поздравляет украинских стоматологов, зубных врачей и всех, кто связан с этой важной профессией. Мы подготовили красивые открытки с пожеланиями, которые можно отправить друзьям, коллегам и знакомым через соцсети или мессенджеры.

Международный день стоматолога 2026: открытки и картинки

