У Раді хочуть закрити популярну лазівку для ухилянтів: кого торкнеться

Депутати наполягають, що освіта має використовуватись за призначенням

У Верховній Раді України хочуть закрити "лазівки" для ухилення від мобілізації. Це відбувається після того, як серед чоловіків віком від 25 років помітили "різке зростання зацікавленості" у навчанні в коледжах.

Що потрібно знати:

В Україні ухвалили рішення проти зловживання вищою освітою

Результати вже помітні за попередні роки

Закривати лазівки продовжать

Про це заявив голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у Telegram.

За його словами, вступна кампанія 2023 року підсвітила, що під виглядом навчання на бакалавраті та в аспірантурі освіту часто намагалися використати не за прямим призначенням, а як спосіб відтермінування виконання військового обов’язку.

"Тоді на цей виклик ми запровадили ряд рішень, які стали дієвими запобіжниками. Їхню ефективність підтвердили результати вступу 2024-2025 років", — розповідає він.

Проте вже у 2024-2025 роках з’явилася нова тенденція – різке зростання зацікавленості професійною вищою освітою серед цієї вікової групи.

У ВР наполягають, що освіта має використовуватись за призначенням, а тому депутати зараз працюють над тим, щоб обмежити будь-які можливості ухилення перед виконанням військового обов’язку.

"Щоб системно переглянути правила і закрити можливі лазівки, обовʼязково зберігаючи баланс між правом на освіту та відповідальністю в умовах воєнного стану", — зазначив Бабак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого з українців покличуть у 2026 році, а кого звільнять від служби.