Перевірку проводили, але… У Cosmolot прокоментували анулювання ліцензії

Агентство PlayCity не виконало судове рішення у встановлені строки

В Cosmolot прокоментували рішення Державного Агентства України ПлейСіті про анулювання ліцензії. В компанії пояснили, що захистили свої інтереси в суді та отримали нову ліцензію.

Про це йдеться у листі щодо статусу ліцензії та дій регулятора, який компанія надала "Телеграфу". Казино стверджує, що працює законно та не має порушень.

"Ухвала суду про зупинення дії рішення Державного Агентства України ПлейСіті про анулювання ліцензії від 24.04.2026 р. була винесена для захисту законних інтересів компанії від незворотних наслідків", – йдеться у документі.

Також у "Космолоті" акцентували, що у січні 2026 року агентство PlayCity продовжило право компанії на діяльність, видавши нову ліцензію строком на 5 років. Цьому передувала перевірка документів, яка підтвердила прозорість структури власності, повну відсутність зв'язків з Росією та фінансову стійкість оператора.

"Ба більше, планова перевірка, проведена державним регулятором PlayCity кілька тижнів тому не виявила жодних порушень вимог законодавства щодо здійснення розрахунків та жодних інших порушень, які могли б призвести до анулювання ліцензії чи будь-яких штрафів", – розповіли у компанії.

Там також зазначили, що агентство PlayCity, зі свого боку, не виконало судове рішення у встановлені строки та не забезпечило належного інформування громадськості й ЗМІ щодо чинності ліцензії Cosmolot.

"Такий вибірковий підхід до комунікації суперечить принципу належного урядування", – вважають у компанії.

Раніше ми писали, що у 2025 році загальний обсяг поповнень гральних гаманців в Україні становив 158 млрд грн, тоді як виплати виграшів становили лише 105 млрд грн. Тобто десь третину люди програли, не повернули.