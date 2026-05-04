Вкусить лише в одному випадку: коли спокійна змія перетворюється на небезпечного ворога

Плазуни мають кілька механізмів захисту

Отруйні змії і не тільки вдаються до укусів в крайніх випадках. Адже вони мають чимало механізмів захисту без ікол.

Про це "Телеграфу" розповів герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак. За його словами, випадків, коли змія перша почала проявляти агресію з нічого, немає.

"Змії тільки захищаються. Їм не вигідно першими себе демаскувати та нападати. У змій взагалі в запасі цілий арсенал засобів, які покликані зберегти їм життя", — каже експерт.

Один з перших Марущак називає втечу. Люди навіть не уявляють, скільки змій, вужів та плазунів буквально тікають, коли чують їхнє наближення. Тобто можна гуляти лісом, парком і просто не бачити, що за кілька хвилин тут була змія.

"Другий механізм починає діяти, якщо зустріч з плазуном все ж відбулась. Спочатку змія може згортається у клубок, шипіти, робити хибні випади чи навіть прикидатись мертвою. Усе, щоб її не чіпали", — пояснює герпетолог.

Він додає, що вуж звичайний та водяний взагалі мають особливий прийом. Вони випорожнюються та починають сильно смердіти, щоб відлякати людину чи тварину. Тобто плазуни спочатку усіма способами намагаються уникнути справжнього нападу. Для цього вони використовують втечу та залякування.

"Лише якщо все це не спрацювало, не дало жодного результату або немає можливості всі ці прийоми застосовувати… Наприклад, ви змію взяли в руки або випадково на неї там наступили. Все, пішов фізичний контакт, вона вважає, що її схоплено. І от лише тоді вона може укусити, захищаючи себе", — каже Марущак.

