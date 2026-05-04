Усі бронювання треба перевірити: у Раді пояснили, що варто зробити

У ЗСУ брак людей, але критичні підприємства мають працювати

В Україні треба перевірити усі бронювання чоловіків в рамках реформування системи. Ймовірніше це стосуватиметься не тільки підприємств, а й студентів з відстрочками.

Про це "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу" Юрій Здебський. За його словами, в принципі питання бронювання досить складне.

"Звичайно, треба переглянути бронювання. Наразі на цій темі багато спекуляцій, але є й питання до відстрочок. У нас студентами стають в 50 і в 40 років", — каже нардеп.

Юрій Здебський

За його словами, питання скоріше не в самому бронюванні, а в підході до нього. Адже наразі є чимало невиправданих бронювань, які фактично липові. При цьому є відсоток тих, хто дійсно виконує корисну роботу на критичних підприємствах.

"Це досить важка розмова. Але треба думати та змінювати підходи, створювати чіткі правила. Відстежувати бронювання та відстрочки, а для цього треба створити відповідний контрольний орган", — каже Здебський.

Нардеп додає, що бронювання повинно бути й для сільськогосподарського сектору, аграріїв, критичної інфраструктури, аби країна могла функціонувати у стані війни. Однак це не означає, що ті, хто просто не хочуть йти на фронт, користуються цим.

"Нам треба покращити бронювання, мобілізацію, відстрочки тощо. Армія потребує людей", — резюмує співрозмовник.

Нагадаємо, що в Раді вже озвучили один з підходів до змін. Зокрема часткове зняття бронювання з працівників підприємств, йдеться про критичні установи навіть енергетиків.

