КНДР воюватиме проти України? Як розуміти заяви Кім Чен Ина перед 9 травня

У країні готовність померти на іноземному фронті прирівнюється до найвищого патріотичного акту

Чи дійсно слова північнокорейського лідера Кім Чен Ина про підготовку молоді до війни з Україною на боці Росії можуть бути сигналом про відкрите втручання або ж це просто пропаганда? "Телеграф" звернувся до Миколи Поліщука, президента громадської організації Товариство "Україна-КНДР", аби отримати відповіді.

На думку експерта, схожих заяв Кім Чен Ина про війну в Україні світ почує ще багато.

"Це лише пафосна риторика. Навіть у набагато кращих для Росії обставинах він не допустив використання солдат на території власне України. Незрозуміло, чому б тепер він передумав", — каже експерт.

За його словами, ці слова лідера КНДР росіянам як бальзам на душу, а до того ж вони переслідують патріотичне виховання молоді, як у Радянському Союзі, зокрема йдеться "інтернаціональний борг". Поліщук каже, що тих, хто брав участь в операції в Курську, будуть ставити в приклад, особливо тих, хто не здався в полон. В корейських військових вишах навіть викладають курси з самопідриву для цього.

Чи може ця заява бути присвячена 9 травня

Експерт пояснює, що в КНДР найбільша перемога — над американцями. Там раніше навіть був місячник антиамериканської боротьби з цього приводу, але зараз, здається, немає.

"До слова, вони ж святкують і день перемоги над Японією — вважається, що японців розгромив особисто Кім Ір Сен. А 9 травня для них — то порожній звук. Тим більше Кім Ір Сен усіх, хто святкував 9 травня і орієнтувався на СРСР, погромив ще в 1956 році. Там були такі радянофіли, що навіть корейську абетку намагалися перевести на кирилицю", — каже Поліщук.

Що передувало

На з'їзді Соціалістичної патріотичної ліги молоді Кім Чен Ин назвав молодь ключовою силою для виконання завдань Трудової партії Кореї. У своїй заяві він агітував молодь за війну в Україні на боці Росії, передає Reuters.

Трудова партія Кореї наголосила, що молоді солдати, відправлені на "закордонні операції" стали "бомбами і полум’ям" для захисту честі Північної Кореї. Вони виступають гарантом зміцнення стратегічного союзу з Москвою. А також є прикладом для наслідування для тих, хто залишається всередині країни.

