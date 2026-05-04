Сім "мінімалок" за аксесуар: Ольга Сумська похвалилася розкішною сумкою (відео)

Акторка показала сумку від українського бренду

Відома українська акторка Ольга Сумська, яка нещодавно розповіла про молодих залицяльників, показала свій новий аксесуар, вартість якого складає майже сім мінімальних зарплат. У новому відео вона з'явилася із сумкою від преміального бренду.

На ролику, опублікованому у TikTok, акторка позує разом із дизайнеркою Олександрою Токарєвою — засновницею однойменного бренду, який створив цей аксесуар. Сумка, яку, ймовірно, подарувала Сумській саме дизайнерка.

За даними офіційного сайту бренду, така сумка коштує 60 000 гривень. На відео з'явилася і сама Токарєва — вона презентувала акторці свій виріб.

Це сумка у блакитному кольорі з лляною вставкою. Центральна частина — текстильна вставка з вишивкою польових квітів. На відео Сумська захоплюється красою сумки.

Сумка від Олександри Токарєвої.

До слова, це не єдина сумка від цього бренду в гардеробі Сумської. Акторка розповіла, що має ще один аксесуар іншого фасону в леопардовому принті.

