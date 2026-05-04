Сім "мінімалок" за аксесуар: Ольга Сумська похвалилася розкішною сумкою (відео)

Наталія Дума
Ольга Сумська Новина оновлена 04 травня 2026, 16:19
Ольга Сумська.

Акторка показала сумку від українського бренду

Відома українська акторка Ольга Сумська, яка нещодавно розповіла про молодих залицяльників, показала свій новий аксесуар, вартість якого складає майже сім мінімальних зарплат. У новому відео вона з'явилася із сумкою від преміального бренду.

На ролику, опублікованому у TikTok, акторка позує разом із дизайнеркою Олександрою Токарєвою — засновницею однойменного бренду, який створив цей аксесуар. Сумка, яку, ймовірно, подарувала Сумській саме дизайнерка.

За даними офіційного сайту бренду, така сумка коштує 60 000 гривень. На відео з'явилася і сама Токарєва — вона презентувала акторці свій виріб.

Це сумка у блакитному кольорі з лляною вставкою. Центральна частина — текстильна вставка з вишивкою польових квітів. На відео Сумська захоплюється красою сумки.

Сумка від Олександри Токарєвої. Фото: alexandratokareva.com

До слова, це не єдина сумка від цього бренду в гардеробі Сумської. Акторка розповіла, що має ще один аксесуар іншого фасону в леопардовому принті.

