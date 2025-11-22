Двох фігурантів операції "Мідас" оголосили в розшук. Що про них відомо

Обидва фігуранти виїхали з країни ще до обшуків Бюро

Бізнесмена та фігуранта корупційної справи в енергетиці Тимура Міндіча та Олександра Цукермана оголосили в розшук. Згідно з базою даних фігуранти зникли 20 листопада цього року.

Що треба знати:

Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук двох фігурантів справи "Мідас"

Про втечу Міндіча стало відомо ще 10 листопада, але зниклим його вважають з 20 листопада

Точне місце знаходження обох фігурантів невідоме, але вони покинули територію країни

Про це свідчать дані на сайті Міністерства внутрішніх справ (МВС) України. Зазначається, що обидва фігуранти операції "Мідас" від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) знаходяться у категорії осіб, що переховуються від органів досудового розслідування.

Цукермана оголосили в розшук

Міндіча оголосили в розшук

Що відомо про Міндіча та Цукермана

Тимур Міндіч, за даними операції "Мідас", керував фінансовими операціями в енергетиці, хоча не мав таких повноважень. На опублікованих аудіозаписах НАБУ чутно, як він обговорює оформлення довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо заходів безпеки і демонструє обізнаність про увагу Бюро.

Олександр Цукерман – 61-річний бізнесмен. Він виїхав з України за кілька тижнів до операції НАБУ. За даними слідства, Цукерман — співорганізатор схем у сфері енергетики разом із Міндічем та співробітник "бек-офісу" з легалізації коштів.

Його кодове ім’я "Шугармен". На записах лютого 2025 року він обговорює передачу грошей віцепрем'єру (на той момент Олексію Чернишову).

Раніше "Телеграф" розповідав, що у документі НАБУ про справу Міндіча фігурує президент України Володимир Зеленський.