Рютте несподівано заговорив українською під час візиту до Києва: що сказав (відео)

Генсек НАТО під час візиту до Києва спробував сказати одну фразу

Під час свого візиту в Київ генеральний секретар НАТО Марк Рютте раптово заговорив українською. Після пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським, він українською намагався попрощатися із присутніми.

Спочатку фраза "До побачення" в нього вийшла не дуже вправно, проте із невеликою підказкою з зали, Рютте зміг її вимовити.

Нагадаємо, раніше українською починав говорити тоді ще чинний прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Його коронна фраза "Добрий день, everybody", стала частиною масової культури.

Рютте прибув до Києва 3 лютого, відвідав Меморіал загиблим захисникам та захисницям, виступив з промовою у Верховній Раді та провів спільну з Зеленським пресконференцію. На ній, окрім спроби попрощатися українською, Рютте засудив атаки з боку Росії та пообіцяв подальшу підтримку НАТО в обороні України. Торкнулись і тематики післявоєнної безпеки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні візиту Рютте Росія завдала по Україні масованого удару, використавши, зокрема і балістичні ракети. В частині регіонів ситуація з енерго- та теплопостачанням надзвичайно складна. Цікаво, що попри виступ генсека НАТО в Верховній Раді зібралося ледь більше ніж половина парламентарів.