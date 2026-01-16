Енергосистема на межі колапсу, а в Києві нова біда: які екстрені заходи запроваджує уряд

Влада ввела надзвичайний режим

Енергосистема України переживає найважчу кризу за останні 20 років. Постійні російські обстріли в поєднанні з аномальними морозами поставили країну на межу колапсу — мільйони людей залишилися без світла й тепла, а в Києві до цього додалася нова біда: масово рвуться труби опалення через те, що комунальники не встигли злити воду перед морозами.

Що треба знати:

Надзвичайна ситуація в енергетиці діє по всій країні

Уряд створив два цілодобові штаби реагування

Послаблено комендантську годину для доступу до пунктів незламності

У відповідь на критичну ситуацію уряд ввів режим надзвичайної ситуації в енергетиці та ухвалив пакет термінових заходів. Про це повідомили віцепрем'єрка Юлія Свириденко та перший віцепрем'єр — міністр енергетики Денис Шмигаль. "Телеграф" розповідає детальніше, які саме заходи вжила чи планує вжити влада, щоб стабілізувати ситуацію.

Координація через штаби

Денис Шмигаль отримав повноваження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Запрацювали два штаби — загальнодержавний та окремий для Києва і Київщини. Вони координують дії енергетиків, комунальників, рятувальників, місцевої влади та центральних органів у цілодобовому режимі.

Перші засідання обох штабів уже відбулися. До роботи долучилися представники Міненерго, Мінвідновлення, МВС, ДСНС та ключових енергетичних компаній. Шмигаль наголосив, що всі рішення мають реалізовуватися максимально швидко.

Комендантська година: нові правила

Уряд дозволив людям вільно пересуватися під час комендантської години без перепусток. Громадяни зможуть дістатися до пунктів незламності та пунктів обігріву, користуватися приватним транспортом. Розважальні заклади під це послаблення не підпадають.

Діятиме підхід, як під час повітряної тривоги. Сили безпеки забезпечать контроль і громадський порядок. Комісія ТЕБ та НС визначить території, де діятимуть ці послаблення.

Зимові канікули та дистанційне навчання

Міносвіти та КМДА мають продовжити зимові канікули в столиці до 1 лютого 2026 року. Рішення не стосується дитячих садків. В інших регіонах освітні заклади можуть перейти на дистанційне навчання або також продовжити канікули — залежно від безпекової ситуації.

Пункти незламності та резерви

По всій країні розгорнуто понад 10 тисяч пунктів незламності, з них у Києві — понад 1200. Упродовж доби з'являться додаткові пункти на період складних погодних умов. Є резерв ще на 3300 додаткових локацій. У пунктах організують харчування.

Мінрозвитку, МВС, ДСНС та військові адміністрації мають щодня контролювати їхню роботу — укомплектованість, наявність генераторів, зв'язку, пального. Про стан і проблеми уряд інформують щоденно.

Спрощення підключення генераторів

Окрема увага — спрощення підключення резервної генерації. Міненерго отримало доручення максимально прискорити процедури для когенераційних установок, модульних котелень та газових генераторів, повідомив Денис Шмигаль. Тепер на кожен етап — розгляд проєкту, отримання технічних умов, опломбування лічильника — відводять лише два дні замість тижнів.

Маємо ситуації, коли обладнання привезене, але через технічні затримки та неготовність документації його встановлення затягується. Це абсолютно неприпустимо. Буде персональна відповідальність, заявив Шмигаль.

Перерозподіл резервного обладнання

Мінрозвитку, Міненерго, МВС, ДСНС та військові адміністрації протягом доби аналізують потребу в генераторах та резервному обладнанні по регіонах. Техніку перерозподіляють туди, де вона потрібна найбільше — для об'єктів життєзабезпечення. До Києва вже спрямовують додаткові когенераційні установки.

Вікно для бізнесу

Для бізнесу, який хоче встановити генератори, запустили спеціальне вікно звернень на платформі pulse.gov.ua. Там підприємці можуть поставити питання щодо підключення когенераційних модулів, систем зберігання енергії та іншого обладнання.

Імпорт електроенергії

Уряд створює можливості для швидкого збільшення імпорту електроенергії — для державних компаній і для бізнесу. Максимальна потужність для імпорту становить 2,3 гігават. Укрзалізниці, Нафтогазу та Укроборонпрому доручили терміново закупити імпортовану електроенергію в обсягах не менше 50% від власного споживання.

Економія електроенергії

Усі обласні та Київська міська військові адміністрації мають за добу скоротити споживання електроенергії. Це стосується зовнішнього освітлення будівель, підсвітки реклами та надлишкового вуличного освітлення. Шмигаль окремо звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зовнішню рекламу — екрани та енергоємні конструкції.

Захист енергооб'єктів та пріоритети

У координації із Силами оборони вживають заходів для посилення захисту енергетичних об'єктів. Понад 50 мільярдів гривень виділено на роботи щодо захисту енергетичної інфраструктури. Пріоритет в електро- і теплопостачанні надали лікарням, школам та іншим критично важливим для життя та оборони об'єктам.

Хто працює над стабілізацією

Цілодобово працює лінія 112 для прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання. Понад 15 тисяч енергетиків зараз задіяні у ремонтах та відновленні, ще десятки тисяч рятувальників, комунальників та поліцейських працюють без вихідних.

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що минулої ночі Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах. Вранці без електрики залишилися споживачі в Запорізькій та Харківській областях. Найскладніша ситуація — у столичному регіоні, де оператори застосовують мережеві обмеження замість графіків погодинних відключень.

За словами Шмигаля, Росія робить ставку на енергетичний терор, але Україна реагує відповідно до загроз.

Щиро дякую енергетикам, тепловикам, комунальникам, рятувальникам, поліцейським, які в надзвичайно складних умовах дають підтримку і результат, наголосив Денис Шмигаль.

