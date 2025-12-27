Нардепи за хабарі голосували в Раді, заявляють у НАБУ: хто може бути причетний

Одним з фігурантом операції Бюро може стати актор "Кварталу"

Національне антикорупційне бюро України викрило організовану злочинну групу, до якої входили чинні нардепи України. Наразі нібито проходять обшуки у приміщенні Комітету Ради з питань транспорту.

Що треба знати:

В НАБУ розповіли про результати нової операції, яка торкнулась Верховної Ради

Учасники злочинного угруповування отримували гроші за голосування у ВР

ЗМІ пишуть, що обшуки проходять у депутата Кісєля та Юзіка з "Кварталу"

Як повідомили в НАБУ, внаслідок операції було виявлено злочинне угруповування. До нього входили чинні нардепи.

За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. Більше подробиць у НАБУ не повідомили, додавши, що деталі операції опублікують згодом.

ЗМІ стверджують, посилаючись на власні джерела, що нібито НАБУ проводить обшук в народних депутатів від "Слуги народу" Юрія Кісєля та Юрія Корявченкова, Юзіка з "Кварталу".

Юрій Кісєль. Фото: відкриті джерела

Юрій Корявченков, Юзік. Фото: відкриті джерела

Водночас нардеп Олексій Гончаренко стверджує, що наразі детективи Бюро проводять обшуку у приміщенні Комітету Ради з питань транспорту. Офіційно цю інформацію не підтверджували.

Він також наголосив, що незабаром студія "95 Квартал" може втратити ще одну зірку. Адже за співвласником Тимуром Міндічем, який у розшуку, нібито може піти і ще дехто.

"Я би навіть сказав — одна з ВЕЛИКИХ зірок!" — пише Гончаренко.

Повідомлення Гончаренко про обшуки НАБУ та "втрату" Кварталу. Скріншот

Раніше "Телеграф" розповідав, що митниця підтвердила, що ніхто не розслідує походження $4 млн у справі Міндіча.