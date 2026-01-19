Не через мишей. Чому місцевість Мишоловка у Києві має таку назву

Назва виникла в результаті труднощів перекладу

У Києві є місцевість з кумедною назвою — Мишоловка. Раніше на цій території було село, яке з 1923 року стало частиною Голосіївського району столиці.

Мишоловка — чому київська місцевість отримала таку назву

Мишоловка простягається вздовж проспекту Науки, йде Китаївською вулицею та Голосіївським лісом. До неї прилягають Багринова гора, Голосіїв, Китаїв, Корчувате і Пирогів.

Мишоловка на карті

Раніше цю територію займало село зі схожою назвою — Мішаловка. Назва пов'язана з тим, пише "Новини live", що у XVII столітті там побудували млин, який міг молоти одразу кілька видів зерна. Тобто там мішали-змішували. Звідси й назва — Мішаловка.

Мишоловка в середині ХІХ століття. Ілюстрація: Домінік П'єр Де ля Фліз,1854 рік

На думку дослідників, Мішаловка перетворилася на Мишоловку через помилковий переклад. Якийсь чиновник Російської імперії почув українське "мишалівка" як "мишоловка", й так і записав назву села.

Сюди як у мишоловку заманювали ворогів?

У Радянські часи існувало пояснення, що нібито у Другу світову, в цей район, як в мишоловку, заманили фашистів і перебили. Однак "Мишоловка" була позначена на картах ще задовго до війни.

Зараз є подібне пояснення, але з іншими дійовими особами — козаками Хмельницького та литовцями Радзивіла. Але ця версія також не сходиться з реальністю. Річ у тім, що повстання Богдана Хмельницького почалося в 1648 році, а селище Мішалівка згадується як володіння Печерського монастиря ще в 1618-му.

Мишоловка — що там розташовано

Київська Мишоловка розкинулася у мальовничих місцях із рясними лісовими насадженнями. Поблизу Мишоловського яру, неподалік вулиці Квітки-Основ’яненка є рекреаційна зона з озером та сквером.

Мишоловське озеро

У районі Мишоловка розташований Білобровський кар’єр, діє приватний будинок для літніх людей. Мишоловське кладовище є одним із двох повністю закритих цвинтарів Києва.

