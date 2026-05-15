Був на весіллі та дав роботу у збірній: як Ребров пов’язаний з Єрмаком, за якого віддав 30 млн

Ребров та Єрмак пов’язані дружніми відносинами

Колишній тренер збірної України з футболу Сергій Ребров вніс велику суму у якості застави за екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака, який фігурує у справі "Династія". Напередодні Єрмаку обрали запобіжний захід і встановили суму застави у розмірі 140 млн грн.

Що потрібно знати

Ребров дав 30 млн грн на заставу за Єрмака

Тренер давно товаришує з колишнім головою ОП

Єрмак раніше допоміг Реброву очолити збірну України

Про це повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач на своєму телеграм-каналі. За інформацією видання, йдеться про 30 млн грн.

За інформацією джерел УП у політичних колах, колишній тренер збірної з футболу Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави за Андрія Єрмака.

Зазначимо, Ребров був знайомий із Єрмаком ще до того, як Андрій очолив ОП. Саме Єрмак був ініціатором призначення Сергія на посаду головного тренера збірної України.

Я знаю Андрія дуже давно до того моменту, як він став помічником президента. Він дуже порядна людина. Ми спілкуємося дуже часто. Саме він був ініціатором того, щоб я повернувся до України та працював із національною командою, проте це було до повномасштабного вторгнення РФ. Я йому дуже вдячний. Сергій Ребров

Єрмак навіть був на весіллі Реброва у 2016 році. Урочистість відбулася у Києві.

Сергій Ребров із дружиною Анною та Андрієм Єрмаком/Фото: соцмережі

Нагадаємо, 11 травня Єрмаку оголосили підозру через розкрадання коштів на елітному будівництві у Київській області. За частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

Відомо, що 12 травня підозру отримало ще 6 осіб, серед яких може бути Олексій Чернишов, який обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з 2024 по 2025 рік, а також бізнесмен Тимур Міндіч, який втік. За даними слідства, протягом 2021-2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин у Київській області.

У квітні 2026 року Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України. Під його керівництвом наша команда не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації. На початку травня стало відомо ім’я нового наставника національної команди.