До Єрмака прийшли НАБУ та САП: що відомо - ЗМІ

Наразі проводяться слідчі дії

НАБУ і САП увечері 11 травня проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Це вже другий після обшуків в ексглави ОП візит детективів.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

НАБУ та САП прийшли до Андрія Єрмака. Фото "УП"

Народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що до ексглави ОП прийшли детективи. Наразі, за його словами, проводяться слідчі дії.

"До Єрмака навідались НАБУ. Проводять слідчі дії. Що цікаво, так це локація. Відбувається все біля Палацу спорту. Там Єрмак облаштував собі спортзал. як ми памʼятаєм. і дивився "джентльменів удачі". Цікаво, що там знайшли цього разу", — написав Гончаренко.

Пост Олексія Гончаренка

Раніше "Телеграф" розповідав, що Андрій Єрмак створив власну громадську організацію і запросив до команди військових.