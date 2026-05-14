Рус

Грандіозний шпигунський скандал у футболі: на кону сотні мільйонів

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вболівальники "Міддлсбро" висміяли шпигунство з боку "Сатугемптона" Новина оновлена 14 травня 2026, 17:03
Вболівальники "Міддлсбро" висміяли шпигунство з боку "Сатугемптона". Фото Getty Images

Вихід в АПЛ принесе одній із команд гарантовану фінансову стабільність на кілька років

В англійському Чемпіоншипі (другий за силою футбольний дивізіон в Англії) розгорілися неабиякі пристрасті за вихід в Англійську прем’єр-лігу (вищий футбольний дивізіон Англії). "Саутгемптон" пройшов "Міддлсбро" (2:1, 0:0) у півфіналі плей-оф, проте команду можуть виключити з перехідного турніру.

Що потрібно знати

  • У битві за місце в АПЛ спалахнув скандал
  • "Саутгемптон" вийшов у фінал плей-оф, але звинувачується у шпигунстві
  • "Міддлсбро" хоче зайняти місце "Саутгемптона"

Про це повідомляє dailymail. У фіналі плей-оф за місце в АПЛ мають зіграти "Халл" і "Саутгемптон", проте Святих викрили у шпигунстві.

"Міддлсбро" хоче зайняти місце "Саутгемптона" у фіналі плей-оф. "Боро" звинувачує суперника у шпигунстві, що заборонено правилами. Перед першою грою між клубами (0:0) невідомий, ховаючись за деревом, таємно знімав тренування "Мідлсбро". Згодом виявилося, що це був аналітик "Саутгемптона" по продуктивності Вільям Солт.

Вільям Солт із Саутгемптона знімав тренування Мідлсбро
Вільям Солт із "Саутгемптону" знімав тренування "Міддлсбро"/Фото: dailymail
Вільям Солт працює в Саутгемптоні
Вільям Солт працює в "Саутгемптоні"/Фото: Sky Bet championship

Спостереження за суперниками за 72 години до гри є порушенням правил Футбольної ліги Англії (EFL), запроваджених після скандалу з "Лідс Юнайтед" у 2019 році. Тоді "Лідс" оштрафували на 200 тисяч фунтів за шпигунство перед грою з "Дербі".

Справа буде розглянута незалежною дисциплінарною комісією після того, як EFL звинуватила Святих у порушенні правил ліги. У "Мідлсбро" наполягають, щоб рішення було ухвалено до фіналу плей-оф, який заплановано на суботу, 23 травня.

Додамо, що вихід до АПЛ — це не лише великий успіх, а й величезний фінансовий зиск для команд. Річ у тім, що клуб з Чемпіоншипу після переходу в еліту за кілька років отримає близько 200 млн фунтів стерлінгів (близько 230 млн євро), навіть якщо вилетить назад через рік. Для порівняння річний бюджет чемпіона України "Шахтаря" оцінюється в 60-65 млн євро.

Нагадаємо, у відборі на ЧС-2026 також спалахнув шпигунський скандал. Збірна Боснії та Герцеговини звинуватила Італію у шпигунстві. Боснійці зрештою вибили Італію з турніру.

Теги:
#Футбол #Чемпіоншип #ФК Саутгемптон #АПЛ #ФК Мідлсбро