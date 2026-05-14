Грандіозний шпигунський скандал у футболі: на кону сотні мільйонів

Вихід в АПЛ принесе одній із команд гарантовану фінансову стабільність на кілька років

В англійському Чемпіоншипі (другий за силою футбольний дивізіон в Англії) розгорілися неабиякі пристрасті за вихід в Англійську прем’єр-лігу (вищий футбольний дивізіон Англії). "Саутгемптон" пройшов "Міддлсбро" (2:1, 0:0) у півфіналі плей-оф, проте команду можуть виключити з перехідного турніру.

Що потрібно знати

У битві за місце в АПЛ спалахнув скандал

"Саутгемптон" вийшов у фінал плей-оф, але звинувачується у шпигунстві

"Міддлсбро" хоче зайняти місце "Саутгемптона"

Про це повідомляє dailymail. У фіналі плей-оф за місце в АПЛ мають зіграти "Халл" і "Саутгемптон", проте Святих викрили у шпигунстві.

"Міддлсбро" хоче зайняти місце "Саутгемптона" у фіналі плей-оф. "Боро" звинувачує суперника у шпигунстві, що заборонено правилами. Перед першою грою між клубами (0:0) невідомий, ховаючись за деревом, таємно знімав тренування "Мідлсбро". Згодом виявилося, що це був аналітик "Саутгемптона" по продуктивності Вільям Солт.

Вільям Солт із "Саутгемптону" знімав тренування "Міддлсбро"/Фото: dailymail

Вільям Солт працює в "Саутгемптоні"/Фото: Sky Bet championship

Спостереження за суперниками за 72 години до гри є порушенням правил Футбольної ліги Англії (EFL), запроваджених після скандалу з "Лідс Юнайтед" у 2019 році. Тоді "Лідс" оштрафували на 200 тисяч фунтів за шпигунство перед грою з "Дербі".

Справа буде розглянута незалежною дисциплінарною комісією після того, як EFL звинуватила Святих у порушенні правил ліги. У "Мідлсбро" наполягають, щоб рішення було ухвалено до фіналу плей-оф, який заплановано на суботу, 23 травня.

Додамо, що вихід до АПЛ — це не лише великий успіх, а й величезний фінансовий зиск для команд. Річ у тім, що клуб з Чемпіоншипу після переходу в еліту за кілька років отримає близько 200 млн фунтів стерлінгів (близько 230 млн євро), навіть якщо вилетить назад через рік. Для порівняння річний бюджет чемпіона України "Шахтаря" оцінюється в 60-65 млн євро.

Нагадаємо, у відборі на ЧС-2026 також спалахнув шпигунський скандал. Збірна Боснії та Герцеговини звинуватила Італію у шпигунстві. Боснійці зрештою вибили Італію з турніру.