Не тільки Єрмаку. НАБУ роздало нові повістки у справі щодо елітного будівництва

У вівторок, 12 травня, НАБУ та САП повідомили про підозру ще 6 учасникам групи, яку викрили на легалізації майже 500 млн на елітному будівництві під Києвом. Ексголова Офісу президента Андрій Єрмак також отримав підозру в цій справі.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, упродовж 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області.

Відомо, що серед них:

колишній віцепрем'єр-міністра України;

бізнесмен (один з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас");

інші особи.

Офіційно НАБУ не називає імена підозрюваних, однак, за словами нардепа Олексія Гончаренка, йдеться про Олексія Чернишова, який обіймав посаду віцепрем'єр міністра з 2024 по 2025 рік, а також про бізнесмена-втікача Тимура Міндіча.

"Колишньому віцепрем'єру Чернишову, Міндічу та ще 4 особам оголосили про підозри щодо легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Йдеться про маєтки "Династія" в Козині", — пише Гончаренко.

Деталі від НАБУ

За даними слідства, у 2021-2025 роках підозрювані легалізували понад 460 млн грн через будівництво 4 приватних резиденцій та SPA-зони у Козині. Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га.

"Частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану "пральню", підконтрольну бізнесмену — майбутньому власнику однієї з резиденцій. А це — майже 9 млн дол. США. Фінансування, зокрема, здійснювалося за рахунок коштів, отриманих внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ "НАЕК "Енергоатом", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що 11 травня колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку оголосили підозру через розкрадання коштів на елітному будівництві у Київській області. Підозру посадовець отримав за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

