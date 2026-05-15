Был на свадьбе и дал работу в сборной: как Ребров связан с Ермаком, за которого отдал 30 млн

Ребров и Ермак связаны дружескими отношениями

Бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес большую сумму в качестве залога за экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который фигурирует в деле "Династия". Накануне Ермаку избрали меру пресечения и установили сумму залога в размере 140 млн грн.

Что нужно знать

Ребров дал 30 млн грн на залог за Ермака

Тренер давно дружит с бывшим главой ОП

Ермак ранее помог Реброву возглавить сборную Украины

Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач на своем telegram-канале. По информации издания, речь идет о 30 млн грн.

По информации источников УП в политических кругах, бывший тренер сборной по футболу Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен для залога за Андрея Ермака.

Отметим, Ребров был знаком с Ермаком еще до того, как Андрей возглавил ОП. Именно Ермак был инициатором назначения Сергея на пост главного тренера сборной Украины.

Я знаю Андрея очень давно, до того момента, как он стал помощником президента. Он очень порядочный человек. Мы общаемся очень часто. Именно он был инициатором того, чтобы я вернулся в Украину и работал с национальной командой, однако это было до полномасштабного вторжения РФ. Я ему очень благодарен. Сергей Ребров

Ермак даже был на свадьбе Реброва в 2016 году. Торжество состоялось в Киеве.

Сергей Ребров с женой Анной и Андреем Ермаком/Фото: соцсети

Напомним, 11 мая Ермаку объявили подозрение из-за разворовывания средств на элитном строительстве в Киевской области. По части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины ему может грозить лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Известно, что 12 мая подозрение получило еще 6 человек, среди которых может быть Алексей Чернышев, занимавший должность вице-премьер-министра с 2024 по 2025 год, а также сбежавший бизнесмен Тимур Миндич. По данным следствия, в течение 2021-2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн грн путем возведения коттеджного городка в с. Козин в Киевской области.

В апреле 2026 года Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. Под его руководством наша команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации. В начале мая стало известного имя нового наставника национальной команды.