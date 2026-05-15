Сьомга, мідії та креветки зі знижкою 40%: в "АТБ" зараз найкращі ціни на рибний відділ

Марина Іщенко
Поспішіть за делікатесами. Фото Колаж "Телеграф"

Загальна сума економії складе близько 450 грн

Мережа супермаркетів "АТБ" оновила акційні пропозиції, зробивши акцент на рибну продукцію та делікатеси. Найбільші знижки зафіксовані у відділі морепродуктів, де вартість деяких товарів впала майже вдвічі.

"Телеграф" дослідив сайт магазину. Ми розповімо, які делікатеси по акції можна купити до 20 травня.

Відділ морепродуктів: знижки від 30% до 40%

Для любителів морських делікатесів та інгредієнтів для салатів зараз діють найбільш вигідні ціни. Основні позиції акції:

  • Крабові палички "Водний Світ" (охолоджені), 420 г — ціна знизилася на 40%. Тепер вони коштують 91,90 грн замість 153,90 грн.
  • Крабові палички "Своя лінія" (охолоджені та заморожені), 500 г — пропонуються зі знижкою 30%(акція до 19.05). Нова ціна — 99,90 грн (стара — 143,90 грн).
  • Сьомга Norven (слабосолена, філе-шматок), 210 г — здешевшала на 30% (акція до 19.05). Купити можна за 277,90 грн, тоді як звичайна ціна складає 402,40 грн.
  • М'ясо мідій "Своя Лінія" (варено-морожене), 350 г — знижка 30%. Поточна ціна становить 96,90 грнзамість 138,90 грн.
  • Креветки "Водний світ" (очищені), 200 г — ціна впала на 30%. Вартість складає 147,06 грн (стара ціна — 210,80 грн).

Рибні консерви та делікатеси: вигідна пропозиція

Сектор консервації також отримав суттєве зниження цін, що дозволяє зробити запаси якісної продукції за помірними цінами:

  • Кілька балтійська "Своя Лінія" (в томатному соусі), 250 г — знижка 30%. Нова ціна — 43,00 грн(замість 61,50 грн).
  • Філе скумбрії Graal (в томатному соусі), 170 г — акція -28%. Продукт коштує 71,73 грн, стара ціна — 99,70 грн.
  • Лосось атлантичний De Luxe та Banga (шматочками), 120 г — пропонуються за 68,04 грн замість 96,90 грн, що відповідає знижці 29%.
  • Ікра імітована CAPS FOOD (зі смаком кети), 200 г — здешевшала на 30%. Зараз її ціна — 99,81 грн(стара ціна — 143,20 грн).

Більшість вказаних пропозицій діють до 20 травня. Наявність товару може відрізнятися залежно від регіону та конкретного магазину мережі.

