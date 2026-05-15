Сьомга, мідії та креветки зі знижкою 40%: в "АТБ" зараз найкращі ціни на рибний відділ

Загальна сума економії складе близько 450 грн

Мережа супермаркетів "АТБ" оновила акційні пропозиції, зробивши акцент на рибну продукцію та делікатеси. Найбільші знижки зафіксовані у відділі морепродуктів, де вартість деяких товарів впала майже вдвічі.

"Телеграф" дослідив сайт магазину. Ми розповімо, які делікатеси по акції можна купити до 20 травня.

Відділ морепродуктів: знижки від 30% до 40%

Для любителів морських делікатесів та інгредієнтів для салатів зараз діють найбільш вигідні ціни. Основні позиції акції:

Крабові палички "Водний Світ" (охолоджені), 420 г — ціна знизилася на 40% . Тепер вони коштують 91,90 грн замість 153,90 грн.

Крабові палички "Своя лінія" (охолоджені та заморожені), 500 г — пропонуються зі знижкою 30% (акція до 19.05). Нова ціна — 99,90 грн (стара — 143,90 грн).

Сьомга Norven (слабосолена, філе-шматок), 210 г — здешевшала на 30% (акція до 19.05). Купити можна за 277,90 грн , тоді як звичайна ціна складає 402,40 грн.

М'ясо мідій "Своя Лінія" (варено-морожене), 350 г — знижка 30% . Поточна ціна становить 96,90 грн замість 138,90 грн.

Креветки "Водний світ" (очищені), 200 г — ціна впала на 30%. Вартість складає 147,06 грн (стара ціна — 210,80 грн).

Рибні консерви та делікатеси: вигідна пропозиція

Сектор консервації також отримав суттєве зниження цін, що дозволяє зробити запаси якісної продукції за помірними цінами:

Кілька балтійська "Своя Лінія" (в томатному соусі), 250 г — знижка 30% . Нова ціна — 43,00 грн (замість 61,50 грн).

Філе скумбрії Graal (в томатному соусі), 170 г — акція -28% . Продукт коштує 71,73 грн , стара ціна — 99,70 грн.

Лосось атлантичний De Luxe та Banga (шматочками), 120 г — пропонуються за 68,04 грн замість 96,90 грн, що відповідає знижці 29% .

Ікра імітована CAPS FOOD (зі смаком кети), 200 г — здешевшала на 30%. Зараз її ціна — 99,81 грн(стара ціна — 143,20 грн).

Більшість вказаних пропозицій діють до 20 травня. Наявність товару може відрізнятися залежно від регіону та конкретного магазину мережі.

