Коричневе всередині чи ідеально стигле? Перевірте, чи вмієте ви вибирати авокадо

Авокадо давно перестало бути екзотикою і впевнено закріпилося в щоденному раціоні — від тостів і салатів до соусів і смузі.

Водночас саме цей фрукт залишається одним із найпідступніших у виборі: зовні він може виглядати ідеально, але всередині виявитися або твердим, або вже зіпсованим і потемнілим. Експерти пояснюють: головна складність в тому, що авокадо не дозріває на дереві. Процес пом’якшення відбувається вже після збору, тому момент "ідеальної стиглості" легко пропустити. Як купити ідеальне авокадо розповідає "Телеграф".

На що звертати увагу при виборі

Перший і один із найнадійніших способів перевірки — це плодоніжка. Маленький "хвостик" зверху плода може розповісти більше, ніж його зовнішній вигляд. Якщо обережно підняти плодоніжку і під нею видно зелений колір — авокадо, як правило, стигле. Коричневий відтінок, навпаки, часто сигналізує про перезрілість або початок псування.

Колір шкірки також має значення, але не є абсолютним показником. Темніші сорти зазвичай свідчать про стиглість, однак орієнтуватися лише на цей критерій не варто: зовнішній вигляд може бути оманливим.

Ще один важливий момент — стан поверхні. Великі вм’ятини або надмірні пошкодження можуть означати, що м’якоть уже травмована.

Тест на стиглість: простий метод

Фахівці радять перевіряти авокадо легким натисканням. Плід потрібно тримати в долоні і обережно натиснути пальцями, не деформуючи шкірку.

Якщо авокадо зовсім тверде — воно ще не дозріло і потребує кількох днів при кімнатній температурі.

Якщо плід трохи піддається натисканню, але залишається щільним — він дозріє найближчим часом.

Якщо авокадо м’яке, але пружне — це оптимальна стадія для споживання.

Якщо ж плід надто м’який, має вм’ятини або неприємний запах — ймовірно, він уже зіпсований.

Найчастіша помилка — надмірна "довіра" до зовнішнього вигляду. Навіть рівна шкірка без дефектів не гарантує якості всередині. Саме тому багато покупців стикаються з ситуацією, коли розрізаний фрукт виявляється коричневим або непридатним до вживання.

Ще одна проблема — неправильне визначення ступеня стиглості "на око", без перевірки плодоніжки чи легкого натискання.

Що робити з перезрілим авокадо

Якщо плід не має різкого запаху, його ще можна використати: перезріле авокадо часто застосовують для приготування паст, соусів або як основу для гуакамоле. У деяких випадках його навіть використовують у домашній косметології, зокрема як натуральні маски для шкіри.