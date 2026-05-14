Єрмаку обрали запобіжний захід. Яку суму застави призначив суд

Прокуратура просила більшу суму застави

У четвер, 14 травня, суд обрав запобіжний захід екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, який фігурує у справі "Династія". Сума застави склала 140 млн грн.

Про це повідомляють журналісти з зали засідання ВАКС. Зазначається, що в разі внесення застави на нього буде покладено низку обов’язків.

"Суддя ВАКС обрав запобіжний захід ексголові Офісу Президента Андрію Єрмаку — тримання під вартою з альтернативою внесення 140 млн грн застави", — йдеться у повідомленні.

Андрій Єрмак. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, прокурорка САП просила обрати Єрмаку запобіжку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 180 млн грн застави.

"У мене немає 140 млн грн на заставу. Я заперечую будь-які обвинувачення. Я залишаюся в Україні. Мені немає чого приховувати. Я буду подавати апеляцію. В мене є достатньо знайомих і друзів, щоби допомогти мені внести заставу", — каже Єрмак.

Додамо, що в НАБУ вже прокоментували причетність президента Володимира Зеленського до справи "Династія". У Бюро наголосили, що він не фігурує та не фігурував у ній. Водночас секретар РНБО Рустем Умєров є в одній зі справ, де проходить свідком.

Що передувало

11 травня Єрмаку оголосили підозру через розкрадання коштів на елітному будівництві у Київській області. За частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Відомо, що 12 травня підозру отримало ще 6 осіб, серед яких може бути Олексій Чернишов, який обіймав посаду віцепрем'єр міністра з 2024 по 2025 рік, а також бізнесмен-втікач Тимур Міндіч. За даними слідства, упродовж 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області.

Раніше "Телеграф" показав, як змінювались емоції ексочільника ОП Єрмака на засіданнях суду, де мали обрати запобіжний захід.