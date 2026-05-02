Сірий кардинал збірної України та мозок "Шеви": хто такий Андреа Мальдера

Потужний тактик та аналітик близький до підписання контракту із Синьо-жовтими

Італійський футбольний тренер Андреа Мальдера може очолити збірну України з футболу. Фахівець відомий тим, що працював із Синьо-жовтими, коли команду очолював Андрій Шевченко.

Що потрібно знати

Мальдера вже працював зі збірною України

Андреа був мозковим центром Синьо-жовтих за Шевченка

Італієць виріс у футбольній родині

Мальдера відповідав у збірній України за аналіз та тактику, через що він отримав роль "сірого кардинала" у команді, а в мережі його прозвали "мозком Шевченка". "Телеграф" розповідає, що відомо про спеціаліста.

Андреа прийшов до збірної України влітку 2016 року та пропрацював із командою до серпня 2021 року. Разом із "Шевою" вони вивели Синьо-жовтих на Євро-2020, де українці дійшли до чвертьфіналу. Після виходу з тренерського штабу Синьо-жовтих фахівець працював помічником Роберто Де Дзербі у "Брайтоні" (2022–2024 роки) та "Марселі" (2024–2026 роки). До приїзду в Україну 37 років працював у структурі італійського "Мілана" (від вихованця, до аналітика клубу).

Як працює Мальдера

Мальдера – виходець із футбольної родини. Його батько Луїджі вигравав з "Міланом" Кубок європейських чемпіонів (зараз Ліга чемпіонів — Ред.), а також Міжконтинентальний кубок. Дядьки Аттіліо та Альдо також були футболістами.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України. Під керівництвом Реброва наша команда не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації.