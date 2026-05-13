Зірка футболу відсвяткував гол забороненим у Росії жестом (відео)

Фраза "six seven" дісталася великого футболу

Знаменитий аргентинський футболіст, вінгер "Росаріо" Анхель Ді Марія незвичайно відсвяткував свій гол у матчі чемпіонату Аргентини проти "Індепендьєнте" (3:1). Гравець зробив жест "six seven" (шість-сім), який є популярним серед підлітків інтернет-мемом.

Що потрібно знати

Анхель Ді Марія відсвяткував гол, використавши інтернет-мем

Жест six seven популярний серед дітей та підлітків по всьому світу

У Росії почали боротися з цією фразою

Ді Марія зрівняв рахунок у грі, після чого яскраво відсвяткував гол. Про це повідомляє "Телеграф".

У компенсований до першого тайму час 38-річний атакувальний хавбек прорвався з флангу в чужий штрафний майданчик і потужним ударом прошив ворота гостей. Відразу після взяття воріт Ді Марія зробив жест "six seven" (похитав руками з розкритими долонями вгору-вниз, ніби роблячи зважування чогось).

На флешінтерв’ю після гри Анхель наголосив, що таке святкування попросила зробити його донька. Ді Марія повторив мем на камеру.

Примітно, що мем "Сікс Севен" почали забороняти в Росії. В одній з пермських шкіл дітям заборонили говорити цифри 6 та 7. Про подібні заборони в інших школах РФ писала головна донощиця Росії, голова "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна. Обмеження школярів у використанні цифр 6 та 7 пов’язане з вірусним трендом у соцмережах.

В одній із шкіл Росії заборонили учням вимовляти "сікс севен"/Фото: t.me/chp_59_perm

"Шість-сім" (Six-Seven) — один з найпопулярніших мемів у сучасних підлітків та дітей. Фраза вперше з’явилася в пісні репера Skrilla "Doot Doot (6 7)", а жест популяризував зірка шкільного баскетболу Тайлер Кінні, який за допомогою фрази "six seven" "оцінював" напій від 1 до 10. У результаті мем переріс у тренд вигукувати "сікс севен" у школах, іноді він не несе жодного смислового навантаження, іноді його використовують для опису абсурдної ситуації, "крінжа" та "вайба".

Раніше французький хореограф Бенуа Рішо приїхав до Росії, щоб попрацювати з місцевими фігуристами. Тренер прославився на весь світ під час Олімпійських ігор у Мілані, ставши інтернет-мемом.