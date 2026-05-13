Зірка серіалу "Тед Лассо" став професійним футболістом

Актор завжди мріяв про великий футбол

Мексиканський актор Крісто Фернандес підписав контракт із ФК "Ель-Пасо Локомотив" з американського Чемпіоншипу (United Soccer League — другий за силою футбольний дивізіон у США). Фернандес отримав світову славу, зігравши роль футболіста Дані Рохаса у серіалі "Тед Лассо".

Фернандес став професійним футболістом

Актор зіграв нападника у культовому серіалі

Крісто намагався стати профі в юності

Про це повідомляє пресслужба "Ель-Пасо Локомотив" у соцмережі Х. Умови угоди не будуть розголошені відповідно до політики клубу.

Футбол завжди був величезною частиною мого життя та моєї особистості, і куди б мене не завело життя, мрія про професійні змагання ніколи по-справжньому не покидала моє серце. Я неймовірно вдячний футбольному клубу "Ель-Пасо Локомотив" — клубу, тренерам, персоналу та особливо моїм товаришам по команді — за те, що вони відчинили мені двері й дали можливість змагатися з першого дня. Крісто Фернандес

35-річний Фернандес приєднався до "Ель-Пасо" після тривалого двомісячного випробувального терміну у команді, протягом якого він регулярно відвідував тренування та взяв участь у передсезонному матчі проти "Нью-Мексико Юнайтед".

Крісто свою кар’єру на юнацькому рівні розпочав у мексиканському клубі "Текос", але був змушений перервати її у 15 років через травму. Пізніше Фернандес спробував себе в інших видах спорту, у тому числі в акторській діяльності, і став відомім своєю роллю Дані Рохаса у популярному телесеріалі "Тед Лассо".

Довідка: Тед Лассо – американський спортивний комедійно-драматичний телесеріал. Серіал розповідає про Теда Лассо, тренера з американського футболу, який стає наставником англійської футбольної команди через бажання власниці клубу дошкулити своєму колишньому чоловікові.

