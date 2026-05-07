Для Усика готують супербій із "Монстром": Рой Джонс ставить не на українця

Михайло Корнілов
Давід Бенавідес Новина оновлена 07 травня 2026, 16:10
Давід Бенавідес. Фото Getty Images

Історичний бій — малоймовірний

Чемпіон WBA та WBO у важкій вазі, а також володар титулу WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес (32-0, 25 КО) може в майбутньому провести бій проти чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО). Легенда боксу Рой Джонс вважає, що цей поєдинок потрібно організувати найближчим часом, доки Усик не завершив кар’єру.

Про це "Капітан Хук" заявив у подкасті All The Smoke. За його словами, 29-річний Бенавідес на прізвисько "Монстр" має всі шанси перемогти 39-річного "Кота". Рой радить Давіду переходити в супертяжі, "поки це має сенс". Що стосується можливого переможця, то Джонс вважає, що на "рингу може статися що завгодно".

Це один із найважливіших боїв цього десятиліття. Піднімися у вазі й бийся з Усиком, поки є така можливість, поки це має сенс. Ти завжди можеш повернутися і битися з Опетаєю, якщо захочеш. Якщо ти програв Усику, бій з Опетаєю все ще можливий. Якщо ж ти програєш Опетаї, бій з Усиком не відбудеться.

Рой Джонс

На цей час Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту.

Бенавідес в останньому бою нокаутував Раміреса

Нагадаємо, зараз Усик готується до бою з кікбоксером Ріко Верховеном, поєдинок пройде 23 травня в Єгипті біля пірамід. Український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером. До речі, Ріко отримає рекордний гонорар за бій із боксером, Усик заробить набагато більше.

У квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усік придумав новий мем.

