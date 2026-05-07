Для Усика готовят супербой с "Монстром": Рой Джонс ставит не на украинца

Чемпион WBA и WBO в тяжелом весе, а также обладатель титула WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес (32-0, 25 КО) может в будущем провести бой против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО). Легенда бокса Рой Джонс считает, что этот поединок нужно организовать в ближайшее время, пока Усик не завершил карьеру.

Усик может провести бой против Бенавидеса

Рой Джонс обратился к Давиду

Александр в мае сразится с Верховеном

Об этом "Капитан Хук" заявил в подкасте All The Smoke. По его словам, 29-летний Бенавидес по прозвищу "Монстр" имеет все шансы, чтобы победить 39-летнего "Кота". Рой советует Давиду переходить в супертяжи, "пока это имеет смысл". Что касается возможного победителя, то Джонс считает, что на "ринге может произойти все что угодно".

Это один из самых важных боев этого десятилетия. Поднимись в весе и сразись с Усиком, пока есть такая возможность, пока это имеет смысл. Ты всегда можешь вернуться и сразиться с Опетаей, если захочешь. Если ты проиграл Усику, бой с Опетаей все еще возможен. Если же ты проиграешь Опетае, бой с Усиком не состоится. Рой Джонс

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты.

Бенавидес в последнем бою нокаутировал Рамиреса

Напомним, сейчас Усик готовится к бою с кикбоксером Рико Верховеном, поединок пройдет 23 мая в Египте возле пирамид. Украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять еще один чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером. К слову, Рико получит рекордный гонорар за бой с боксером, Усик заработает намного больше.

В апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.