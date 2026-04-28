ПСЖ та "Баварія" влаштували гольове безумство у півфіналі Ліги чемпіонів (відео)

Команди забули про оборону

У вівторок, 28 квітня, "Парі Сен-Жермен" приймав "Баварію" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Зустріч відбулася у Парижі (Франція).

Гра-відповідь пройде 6 травня в Мюнхені

Гра, що проходила на стадіоні "Парк-де-Пренс", завершилася з рахунком 5:4 на користь ПСЖ. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм подарував уболівальникам 5 голів. За "Баварію" забивали Гаррі Кейн (пенальті) та Майкл Олісе, за ПСЖ — Хвіча Кварацхелія, Жоау Невеш та Усман Дембеле (пенальті). Загалом мюнхенці краще атакували позиційно, а от парижанам вдавалися надзвичайно швидкі контратаки.

У другому таймі феєрія голів продовжилася. Хвіча та Дембеле оформили по дублю, а Дайо Упомекано та Луїс Діас відзначилися за "Баварію".

Нагадаємо, у 1/8 фіналу ЛЧ "Баварія" вибила італійську "Аталанту" із загальним рахунком 10:2. У 1/4 фіналу мюнхенці пройшли "Реал" (6:4). ПСЖ, своєю чергою, у стиковому раунді вибив "Монако" (5:4), потім пройшов "Челсі" (8:2) та "Ліверпуль" (4:0).