Чи чекати на дефіцит ліків в Україні? У МОЗ відреагували на ситуацію з дистриб’юторами

МОЗ готове вживати заходів у разі потреби

Дефіциту ліків в українських аптеках через блокування рахунків великих дистриб’юторів "Оптіма-Фарм" та "БаДМ" не передбачається. Фармацевтичний ринок в Україні здатний диверсифікувати постачання.

Про це в офіційній відповіді "Телеграфу" заявило Фармацевтичне управління Міністерства охорони здоров’я України. Зазначається, що в нашій країні постачання ліків забезпечується широким колом дистриб’юторів та виробників. І попри ситуацію з окремими суб’єктами ринку, аптеки мають можливість здійснювати закупівлю лікарських засобів у інших ліцензованих постачальників.

"Тому на сьогодні відсутні системні передумови для виникнення дефіциту лікарських засобів", — вважають у міністерстві і додають, що МОЗ очікує від усіх учасників ринку відповідальної поведінки та дотримання зобов’язань з урахуванням суспільної значущості безперебійного постачання.

Довідка: на "Оптіма-Фарм" та "БаДМ" припадає близько 80% ринку дистрибуції ліків.

Фармацевтичне управління зазначає, що у разі потреби невідкладно вживатиме додаткових заходів реагування в межах наданих повноважень. Водночас у МОЗ пояснюють, що ситуація з "Оптіма-Фарм" та "БаДМ" перебуває у винятковій компетенції Антимонопольного комітету України.

Відповідь МОЗ "Телеграфу"

"МОЗ не наділене повноваженнями щодо надання правової оцінки діям суб’єктів господарювання в частині дотримання антимонопольного законодавства або законності рішень Антимонопольного комітету України", — наголошується у відповіді.

Водночас МОЗ нагадує про правила для бізнесу, які передбачені законом. Згідно з ними та умовами ліцензії, жодна компанія не може продавати конкретний препарат в обсягах, що перевищують 20% від загального доходу з його реалізації в Україні за минулий рік. Такі квоти захищають ринок від монополістів та дозволяють державі оперативно реагувати на цінові коливання.

Що передувало

Як повідомляла пише "Економічна правда", в Україні заблокували рахунки двох найбільших фармацевтичних дистриб'юторів "Оптіма-Фарм" та "БаДМ". Виконавче провадження щодо першої компанії розпочали 22 квітня 2026 року у відділі примусового виконання рішень Державної виконавчої служби.

Також частково заблокованими залишаються рахунки ще одного великого фармдистриб’ютора — "БаДМ". Їхні рахунки арештували ще у грудні 2025 року, і тоді компанія певний час не могла розраховуватися з постачальниками. На ці дві компанії припадає близько 80% ринку дистрибуції ліків.

