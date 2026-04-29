"Атлетіко" та "Арсенал" обмінялися пенальті у скандальному півфіналі Ліги чемпіонів (відео)

Іспанський клуб домінував, але перемогти не зміг

У середу, 29 квітня, "Атлетіко" Мадрид приймав "Арсенал" у рамках першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Перша гра між командами відбулася в Іспанії.

Що потрібно знати

"Атлетіко" та "Арсенал" зіграли внічию

Команди забивали лише з пенальті

Гра-відповідь пройде 5 травня в Лондоні

Зустріч, що проходила на стадіоні "Метрополітано", завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

"Атлетіко" та "Арсенал" провели рівний перший тайм фактично без моментів. Під завісу першої 45-хвилинки форвард Канонірів Віктор Дьокереш заробив на собі фол у штрафному майданчику господарів і сам реалізував пенальті.

Другий тайм пройшов повністю під диктовку Матрацників, які зрівняли рахунок уже на 56-й хвилині – пенальті реалізував Хуліан Альварес. Ключовий момент у грі стався на 78-й хвилині, коли Ганцко врізався в Езе у своєму штрафному майданчику. Рефері спочатку вказав на пенальті у ворота "Атлетіко", проте після перегляду VAR скасував своє рішення.

Нагадаємо, "Атлетіко" у плей-оф Ліги чемпіонів пройшло "Брюгге" (загальний рахунок 7:4), "Тоттенгем" (7:5) та "Барселону" (3:2). Каноніри, своєю чергою, вибили з турніру "Баєр" (3:1) та "Спортінг" (1:0).

Зазначимо, у фіналі ЛЧ "Атлетіко"/"Арсенал" зіграє з переможцем протистояння ПСЖ та "Баварії". До речі, парижани виграли першу дуель із рахунком 5:4. Битва за трофей відбудеться 30 травня у Будапешті (Угорщина).