Генерал використав F-16 в особистих цілях

Любов до футболу занапастила кар’єру одному офіцеру

Турецького генерала Мете Куша було відсторонено від посади після того, як він наказав гелікоптеру та винищувачу F-16 облетіти стадіон під час футбольного матчу. Таким чином офіцер хотів підтримати свою улюблену команду.

Що потрібно знати

Під час матчу Кубка Туреччини "Коньяспор" — "Фенербахче" над стадіоном пролетіли військові

Виявилося, що генерал, який наказав обліт, є затятим фанатом "Коньяспора"

Офіцера усунули з посади

Інцидент стався 21 квітня під час чвертьфінального матчу Кубка Туреччини футболу між "Коньяспором" та "Фенербахче" (1:0). Про це повідомляє ntv.

Під час матчу фанати господарів вивісили банер із зображенням літаків та написом "Від орлів небес до орлів трави: удачі", після чого над стадіоном пролетіли F-16 та вертоліт. У мережі з’явилися чутки про те, що польоти були скоординовані між групами вболівальників та командуванням військової бази. Після розголосу генерал-майора Мете Куша, командувача 3-ї головної авіабази та гарнізону в Коньє, було усунуто з посади.

Банер з написом "Від орлів небес до орлів трави: удачі"/Фото: ntv.com.tr

Мете Куш/Фото: ntv.com.tr

Раніше повідомлялося, що український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик отримав 4-річну дискваліфікацію за допінг. Це максимальне покарання з усіх можливих.