Генерал використав F-16 в особистих цілях
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Любов до футболу занапастила кар’єру одному офіцеру
Турецького генерала Мете Куша було відсторонено від посади після того, як він наказав гелікоптеру та винищувачу F-16 облетіти стадіон під час футбольного матчу. Таким чином офіцер хотів підтримати свою улюблену команду.
Що потрібно знати
- Під час матчу Кубка Туреччини "Коньяспор" — "Фенербахче" над стадіоном пролетіли військові
- Виявилося, що генерал, який наказав обліт, є затятим фанатом "Коньяспора"
- Офіцера усунули з посади
Інцидент стався 21 квітня під час чвертьфінального матчу Кубка Туреччини футболу між "Коньяспором" та "Фенербахче" (1:0). Про це повідомляє ntv.
Під час матчу фанати господарів вивісили банер із зображенням літаків та написом "Від орлів небес до орлів трави: удачі", після чого над стадіоном пролетіли F-16 та вертоліт. У мережі з’явилися чутки про те, що польоти були скоординовані між групами вболівальників та командуванням військової бази. Після розголосу генерал-майора Мете Куша, командувача 3-ї головної авіабази та гарнізону в Коньє, було усунуто з посади.
