Генерал використав F-16 в особистих цілях

Михайло Корнілов
Винищувач F-16 Новина оновлена 30 квітня 2026, 16:19
Винищувач F-16. Фото Getty Images

Любов до футболу занапастила кар’єру одному офіцеру

Турецького генерала Мете Куша було відсторонено від посади після того, як він наказав гелікоптеру та винищувачу F-16 облетіти стадіон під час футбольного матчу. Таким чином офіцер хотів підтримати свою улюблену команду.

Що потрібно знати

  • Під час матчу Кубка Туреччини "Коньяспор" — "Фенербахче" над стадіоном пролетіли військові
  • Виявилося, що генерал, який наказав обліт, є затятим фанатом "Коньяспора"
  • Офіцера усунули з посади

Інцидент стався 21 квітня під час чвертьфінального матчу Кубка Туреччини футболу між "Коньяспором" та "Фенербахче" (1:0). Про це повідомляє ntv.

Під час матчу фанати господарів вивісили банер із зображенням літаків та написом "Від орлів небес до орлів трави: удачі", після чого над стадіоном пролетіли F-16 та вертоліт. У мережі з’явилися чутки про те, що польоти були скоординовані між групами вболівальників та командуванням військової бази. Після розголосу генерал-майора Мете Куша, командувача 3-ї головної авіабази та гарнізону в Коньє, було усунуто з посади.

Банер з написом "Від орлів небес до орлів трави: удачі"/Фото: ntv.com.tr
Мете Куш/Фото: ntv.com.tr

Раніше повідомлялося, що український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик отримав 4-річну дискваліфікацію за допінг. Це максимальне покарання з усіх можливих.

Теги:
#Футбол #Туреччина #ФК Фенербахче #F-16 #Кубок Туреччини #ФК Коньяспор