Ткаченко звільнюється з КМВА? Що відомо про чутки та до чого тут Кличко

В адміністрації вже прокоментували ситуацію

У мережі з'явилась інформація, що нібито очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав заяву на звільнення. Журналісти Новини.LIVE кажуть, що йому вже буцімто шукають заміну.

"Телеграф" зібрав усю інформацію, яка відома наразі.

Як коментує чутки Ткаченко

Голова КМВА вже прокоментував інформацію про своє нібито звільнення. В повідомленні він, ймовірніше, опосередковано вказав на мера Києва Віталія Кличка та партію "Удар", лідером якої він є.

"Бачу, що активно поширюються чутки про кадрові рішення. У деяких ударних політичних команд значний бюджет на джинсу і замовні матеріали, які мають нуль звʼязку з реальністю", — йдеться у повідомленні.

Що передувало

"Тимур Ткаченко написав заяву про звільнення з посади голови КМВА. Наразі вже шукають кандидата на заміну", — пишуть Новини.LIVE, посилаючись на джерела.

Водночас, за даними РБК-Україна, яке звернулося за коментарем до пресслужби Київської міської військової адміністрації, інформація начебто не підтвердилась.

"Стосовно інформації про заяву начальника КМВА, яка шириться в мережі. Просимо не поширювати не підтверджену інформацію та орієнтуватися виключно на офіційні джерела", — кажуть в КМВА.

Тимур Ткаченко. Фото: "Фейсбук"

Що відомо про Тимура Ткаченка

Народився в Києві у 1989 році. У 2013 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародна економіка" і здобув ступінь магістра економіки. У 2019 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" в Київському Національному Університеті імені Тараса Шевченка.

Управлінську кар'єру почав у 2014 році як секретар у ДП "Зовнішторгвидав України". Далі:

2015—2016 — начальник управління КП "Київблагоустрій".

2016—2017 — керівник в КП "Плесо", відповідаючи за інвестиції у прибережну інфраструктуру.

2018 — керівник апарату Голосіївської РДА.

2019 — заступник голови Дарницької РДА.З січня 2020 до січня 2021 року — перший заступник директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації.

З січня 2021 до травня 2023 року — директор Департаменту.

Тимур Ткаченко. Фото: "Фейсбук"

У серпні 2023 року призначений заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

У вересні 2024 року призначений заступником Міністра розвитку громад та територій України.

31 грудня 2024 року призначений начальником КМВА.

За час його роботу було оновлено систему оповіщення, відкрито Південний міст, а також дозволено роботу таксі під час комендантської години. Окрім того, було запроваджено щоденну хвилину мовчання на Хрещатику.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент Володимир Зеленський запровадив персональні санкції проти колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана.