3 причини, чому Путін не наважиться на ядерний удар по Києву

Експерти назвали ключові стримуючі фактори

На тлі нових ядерних погроз з боку Росії та заяв про "відплату" у разі ударів по параду в Москві 9 травня, тема можливого застосування ядерної зброї знову повернулась у публічний простір. Втім, експерти вважають: попри жорстку риторику Кремля, реальні передумови для такого сценарію залишаються малоймовірними.

"Телеграф" поспілкувався з експертами, які назвали три причини, що зменшують імовірність застосування Росією ядерної зброї:

втрата ефективності ядерних погроз у разі реального використання, наявність у РФ інших інструментів ведення війни, які дозволяють досягати руйнівного ефекту, геополітичні мотиви.

Водночас вони окреслили можливі сценарії розвитку подій і пояснили, як Україні діяти в нинішніх умовах.

Ядерна зброя як інструмент шантажу втратить сенс після застосування

Директор Інституту світової політики, журналіст й історик Євген Магда наголосив, головна причина — у логіці ядерного стримування. "Після того, як вона буде використана, погрожувати нею буде складно", — каже він. За його словами, ядерна зброя з 1945 року не застосовувалась навіть у період протистояння СРСР і США. Її використання означатиме руйнування глобального табу — і водночас позбавить Кремль одного з ключових важелів впливу.

Магда підкреслює: нинішні погрози — це насамперед психологічний тиск, націлений передусім не на Україну.

Ядеркою Путін тисне більше на Захід, аніж на Україну Директор Інститут світової політики

Росія вже використовує альтернативи без ядерної ескалації

Ще один аргумент Магди — наявність у Росії інших інструментів ураження. Москва вже демонструвала руйнівні дії, порівняні за наслідками з тактичною ядерною зброєю — але без радіаційного компоненту. Йдеться, зокрема, про підрив Каховської ГЕС. Це дозволяє Кремлю досягати цілей залякування без ризиків глобальної ескалації. "Росіяни достатньо добре знають психологію Заходу, але вони не добре знають психологію українців. Відповідно, ми маємо з цього виходити і це розуміти", — резюмує Магда.

Зовнішній фактор: обмеження з боку світових гравців

Речник Української добровольчої армії, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук вказує на ще один рівень стримування — міжнародний. Він вважає, що йде нагнітання від Росії в інформаційному полі, що пов'язано із певними подіями на фронті, зокрема — відсутність успіхів російської армії. Тож всі заяви — це лише демонстрація нібито існуючої сили Росії.

Погрози, які є щодо ядерної зброї є пустими, тому що стримуючі фактори на геополітичному рівні все рівно для Росії існують, перш за все в обличчі Китаю. А тим більше, що попереду анонсована зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна. Ну який Путін буде ризикувати там розказувати про те, що він нанесе удар, а тим більше його робити Сергій Братчук, речник УДА

Про це каже і Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006–2010 рр.). "На [Путіна] дуже тиснуть і китайці, і американці. А він залежить і від тих, і від інших суттєво. Тому це більше погрози, аніж діяльність по суті", — зауважує він.

Україна має готуватись, а РФ вже принизилась проханнями до Трампа

Ігор Романенко також оцінює, що ймовірність ядерного удару по Україні мінімальна: "Максимум, на що вони можуть піти — наприклад, застосувати "Орєшнік". Тобто зброю не-ядерну". За його оцінками, це також більше погрози та спроби тиску, та Україні все ж потрібно готуватися.

Нам треба буде у прихованому режимі готуватися, знаходити союзників, як це роблять поляки, наприклад, і шукати шляхи, щоб ми ядерну зброю відновили, як це зробив Ізраїль. Тоді Голда Меїр висловилася, що ядерної зброї у них нема, але за потреби, — вони її застосовують. От це мудрий підхід. Ігор Романенко, військовий експерт

На думку, Ігоря Романенка, для Путіна проведення військового параду — це питання престижу, тому ведеться воєнно-політична гра навколо святкування у Москві. Тож українському військово-політичному керівництву треба дуже обережно зіграти свою "партію" відносно святкування параду.

"Навіть те, що Путін просить Трампа застосовувати (важелі впливу і утримати Україну від удару по Москві 9 травня. — Ред.), це його приниження. Він людина злосна і злопам'ятна. Для нього це вже болюче", — зауважує Романенко. За словами військового експерта, навіть якщо не бити по самій Москві — є багато цілей навколо неї.

"Треба турбувати Санкт-Петербург, Керченський міст і "пужати" якщо не саму Москву, то аеропорти навколо неї. Із завтрашнього дня у нас починається зупинення ведення бойових дій. Тому є ще час і, на мій погляд, такого роду дії (у разі порушення росіянами "режиму тиші", оголошеного Україною 6-7 травня. — Ред.) були би раціональними", — окреслює перелік цілей експерт.

Чому тема ядерки знову стала актуальною

Про ризики для України заговорили ще місяць тому — у квітні один з ідеологів та спонсорів вторгнення РФ у 2014 році російський олігарх Костянтин Малофєєв, відкрито закликав до ядерного удару по Україні. Вже перед парадом 9 травня росіяни почали істерику через ризик удару з боку України по Москві та почали погрожувати "кратною відплатою" по Києву.

Водночас секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко в ефірі телеканалу NTA заявив, що Україна має підвищити готовність до можливого застосування Росією зброї масового ураження, зокрема на тлі продовження бойових дій і втрат армії РФ на фронті. Мовляв, у Росії говорять, що переломити хід війни Кремль може двома шляхами — проведенням нової мобілізації або ескалацією із застосуванням ядерної зброї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія вже атакує Україну ракетами, здатними нести ядерний заряд. Серед іншого це ракети "Циркон".