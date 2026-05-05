"Москва благає". У ЄС розповіли, що думають про "перемир'я" від Путіна

У Кремлі вже сиплять погрозами

У Брюсселі прокоментували прохання Росії запровадити перемир'я з Україною на 9 травня. В ЄС висловлюють скептицизм щодо цього.

Про це "Телеграфу" розповіли обізнані джерела в Брюсселі. Як каже співрозмовник, Москва "благає" про перемирʼя, аби провести парад 9 травня.

Кремль хоче підживити власну пропаганду про нібито успіх у війні в Україні, а також — традиційні історичні наративи, повʼязані з цим днем. При цьому, якщо раптом Москву під час "святкування" атакують дрони — це піде в розріз зі словами Кремля.

Не пропустіть: "Цар боїться за парад": як Путін намагається обіграти Україну "перемирʼям".

Кілька опитаних співрозмовників, не уповноважених давати публічні коментарі, висловлюють скептицизм щодо припинень вогню, яке пропонує російська сторона — адже вона сама врешті його і зриває.

"Не нам вказувати Україні, коли і на яких умовах погоджуватися на пропозиції Росії", — додало одне з джерел в ЄС.

Додамо, що в Кремлі вже погрожують Україні через можливий зрив "перемир'я". Там кажуть, що у разі провокацій ЗСУ під час параду Росія буде завдавати ударів у відповідь.

Нагадаємо, що штучний інтелект вже оцінив, чи можлива атака на Росію 9 травня, враховуючи заяви політиків та лідерів країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим Україна може атакувати Москву 9 травня.