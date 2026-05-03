"Новий Шева" забив знущальний гол "Шахтарю": такого від "динамівця" не чекав ніхто (відео)

Всеукраїнське дербі почалося з неймовірного взяття воріт

У неділю, 3 травня, у Києві відбувається центральний матч 26-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Динамо" — "Шахтар". Відкрив рахунок у грі форвард Біло-синіх Матвій Пономаренко.

Що потрібно знати

"Динамо" приймає "Шахтар" у Києві

Пономаренко забив супергол із центру поля

Гірники сперечалися через рішення про взяття воріт

На 13-й хвилині зустрічі Пономаренко забив гол. Про це повідомляє "Телеграф".

Біло-сині були заряджені на дербі з перших хвилин, що вилилося в стартовий тиск на ворота Гірників. На 13-й хвилині цей тиск переріс у гол із приставкою супер! Матвій, якого в ЗМІ вже називають "новим Шевою", відібрав м’яч у центрі поля у Назарини й одразу ж пальнув із центру поля — м’яч перелетів Різника і залетів у сітку воріт. Таким чином, Пономаренко забив свій 13-й гол в УПЛ. Додамо, що у "Шахтарі" вважають, що взяття воріт не можна було зараховувати через фол у центрі поля, проте VAR підтвердив рішення головного арбітра.

Нагадаємо, "Динамо" провалило єврокубкову кампанію 2025/26, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій. У чемпіонаті України кияни змагаються за медалі, проте нав’язати боротьбу "Шахтарю" за "золото", ймовірно, не зможуть. Кубок України – єдиний трофей, на який претендують Біло-Сині у поточній кампанії. У фіналі турніру кияни зіграють проти "Чернігова". Вирішальна гра відбудеться 20 травня на "Львів-Арені".

"Шахтар", своєю чергою, мчить до чемпіонства в УПЛ, а також веде боротьбу за потрапляння у фінал Ліги конференцій. Щоправда, у першому півфіналі Гірники зазнав поразки від "Крістал Пелас" з рахунком 1:3.